Frank Cuesta vuelve a liarla en redes sociales: “¿Qué busca un gallo, otro gallo o una puta gallina?”

“Que manipuladores sois y sobre todo, que daño estais haciendo. Me quieres etiquetar de homófobo, xenófobo, gordofobo, misógino y no se cuantas cosas más...perfecto! Pero el daño que estáis haciendo a esta sociedad es brutal”. Así de contundente se mostraba el herpetólogo y presentador Frank de la Jungla ante el lío organizado en redes sociales por sus últimas opiniones vertidas en redes sociales.

Y es que el famoso presentador de formatos televisivos sobre animales ha querido pronunciarse sobre un tema que le parece inadmisible, pero las redes sociales han empezado a acusarle de una manera partidista sobre lo que dijo en una grabación en vídeo que ya se ha hecho viral.

“Tú pones una película de Netflix ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros; yo ya no veo un tío y una tía nunca”, comenzaba diciendo sobre los contenidos audiovisuales en plataformas. “Que está muy bien.... Que está muy bien”, repetía Frank Cuesta antes de explicarse sobre que le parecía bien que “tías se comieran los morros y que se chupen las tetas y que tíos se peguen mamandurrias... que está muy bien, pero hostia...”.

“Perdonad que os diga, que de vez en cuando, un tío y una tía sea algo normal, que es que ya somos anormales”, seguía relatando Cuesta, que apuntaba a que “desde que los hombres somos todos abusadores, somos todos unos hijos de puta....”. Indicaba que le parecía ridículo que el hecho de ver a un hombre y a una mujer juntos la gente lo criticara como algo “impuesto”: “Pero qué impuesto, subnormal. Pero vete a la naturaleza: qué busca el gallo, ¿otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo, una cierva u otro puto ciervo para darle por culo?

Bromeaba Cuesta con que “¿qué pasa? que vemos que un perro en las ciudades se follan unos a otros, pues claro, porque no tienen perras y lo que pillan es un agujero. Oye, en la guerra cualquier agujero es trinchera”. Indignado dice que “ya no se puede ver una puta película donde una tía diga, me gusta un tío: no. Me gusta un tío, una tía y aquel árbol; me voy a follar al árbol. Y yo me niego”.

La parte más polémica del mensaje tomado de manera aislada es cuando explica que para él : “es antinatural. Nos lo están metiendo con puto corcho sin descorchador pa fuera y pa dentro. Y dirás: ¿y eso en que te afecta a ti? A mí en nada”, contestaba. “Pero a mis hijos, mis nietos y sobre todo, a mí trabajo, sí, porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día”.

Tras el mensaje, comenzaron a acusarle de varias cosas tomando partes del mensaje: “Frank Cuesta diciendo que ser heterosexual es lo “normal” y que ser gay o lesbiana es “antinatural”. Homofobia bien”. En seguida el herpetólogo acusaba a algunos en redes sociales: “Que manipuladores sois y sobre todo, que daño estais haciendo. Me quieres etiquetar de homofobo, xenofobo, gordofobo, misogino y no se cuantas cosas mas...perfecto! Pero el daño que estais haciendo a esta sociedad es brutal”.

Y seguía intentando explicar la manipulación: “Frank diciendo que lo estáis metiendo de forma antinatural... forzada en todos lados en todo momento.... No que la homosexualidad sea antinatutal !!!!!! Lo manipulais absolutamente todo”