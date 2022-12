Jesús Calleja, primer español no astronauta que viajará al espacio

No nos cansaremos nunca de ver a Jesús Calleja en las situaciones más inverosímiles. El famoso explorador y presentador lleva muchos años subiendo a las cimas más altas, descendiendo a los cañones y viajando con famosos a los sitios más recónditos y peligrosos del mundo. Y cuando parecía que no había rincón bajo el mar, en las profundidades de la Tierra o en los cielos que le quedara por visitar salta la sorpresa: Jesús Calleja viajará al espacio y se convertirá en el primer español no astronauta en hacerlo.

Así lo han informado hoy desde Amazon Prime Video que se suma a esta aventura junto a Mediaset. Prime Video colaborará con Mediaset España para producir una nueva docuserie sin precedentes para la televisión española. El conocido explorador y presentador Jesús Calleja viajará de la mano de Blue Origin al espacio, rompiendo las barreras de la tecnología y la exploración. La docuserie, que Mediaset España producirá en colaboración con Zanskar Producciones, se estrenará exclusivamente en Mediaset España y Prime Video en todo el mundo.

Tras sus reconocidos viajes por todo el mundo, Calleja se enfrentará a la aventura más importante de su vida, en la que se convertirá en el tercer español de la historia en viajar al espacio, solo precedido por los astronautas de la NASA Pedro Duque y Miguel López-Alegría.

“Literalmente, esto es un nuevo nivel para los contenidos de Prime Video”, ha declarado Barry Furlong, VP de Prime Video en Europa. “Los viajes de Jesús Calleja por todo el mundo se han convertido en un formato muy querido por la audiencia española, y ahora podrán seguirlo durante el viaje de su vida al espacio. Nuestra alianza con Mediaset España ha contribuido a cambiar el paradigma de la convivencia de la televisión en streaming y en abierto y estamos encantados de unir fuerzas para este nuevo contenido histórico”.

Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España, ha explicado que “al haber visitado y contado Jesús Calleja prácticamente todos los lugares de la tierra, hemos pensado que se ha ganado el derecho a empezar a narrar los que están fuera de nuestro planeta. Lo vamos a poder hacer realidad gracias a la siempre tan productiva colaboración con Amazon Prime Video, que nos ha llevado a firmar un acuerdo con Blue Origin para que Jesús Calleja se convierta en el primer español no astronauta en viajar al espacio”.

Jesús Calleja viajará al espacio con Mediaset y Amazon Prime Video: "Quiero llevar la bandera de España" FOTO: MEDIASET MEDIASET

La audiencia podrá asistir de primera mano a la preparación del carismático presentador y aventurero, así como conocer de cerca su pasión desde la infancia por la ciencia, el medioambiente y el espacio. Prime Video y Mediaset España producirán diferentes episodios para narrar su proceso de preparación y acompañarle durante el propio viaje, que supondrá todo un reto físico y sobre todo emocional.