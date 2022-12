Anne Igartiburu sí dará las campanadas: “Superará lo que iba a cobrar en el balcón”

La presentadora Anne Igartiburu está preparando un año más sus mejores galas para ponerse frente al pueblo y recibir el año nuevo como ha hecho año tras año desde La Puerta del Sol para la retransmisión de las Campanadas de Nochevieja en la cadena pública Televisión Española. Pero este año saltó la noticia de que la emisión estaría presentada por Ana Obregón, pero que la conductora vasca no sería su partener, sustituida por el dúo cómico de Los Morancos. Pero eso no impedirá que Igartiburu acabe dando las campanadas, aunque no sea desde La1...

Aunque por primera vez en 17 años, los españoles no podrán disfrutar del saber hacer de Anne Igartiburu desde el balcón de La Puerta del Sol, pero aquellos que quieran podrán volver a disfrutarla mucho antes de o que creen. Y es que se da la casualidad de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado a voz en grito el plan que tienen desde el consistorio para el 31 de diciembre de 2022.

Con un enorme cartel, se ha anunciado que Anne Igartiburu será la encargada de las pre uvas de la localidad madrileña el mismo día de las Campanadas por la mañana, a las 11:30 horas. Bajo el título genérico del espectáculo en vivo de pop bautizado ‘¡Viva el Pop Español!’, la celebración dará paso a la Tardevieja en distintos distritos con la intervención de charangas por la ciudad hasta las 16:00 horas.

EL cartel que anuncia a la presentadora FOTO: Twitter AYTO Fuenlabrada

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha querido explicar que es un honor contar con Igartiburu para la ocasión y ha hecho un llamamiento a todos para celebrar las pre uvas juntos en la Plaza de la Conctitución: “Este año la fiesta preúvas será muy especial, contaremos con Anne Igartiburu y después podremos disfrutar del concierto ¡Viva el Pop Español! Os esperamos en la Plaza de la Constitución el sábado 31 de diciembre a las 11:30 horas”.

Desde la revista “Semana” han compartido las declaraciones de una persona cercana a la periodista: “Anne está contentísima, para ella es todo un honor. Le ha hecho casi más ilusión dar las preúvas en Fuenlabrada que repetir con las Campanadas en TVE. Y además, la oferta económica ha sido muy beneficiosa para ella. En Fuenlabrada superará lo que iba a cobrar en el balcón”.