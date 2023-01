Risto responde y pide disculpas a Ana Obregón en directo: «He intentado llamarte»

Todavía resuenan las Campanadas de 2022 a tres días de la celebración. Risto Mejide vio el momento oportuno para satirizar sobre las dos mujeres que le hacían competencia en Antena 3 y RTVE, Cristina Pedroche y Ana Obregón. El presentador de Mediaset, además de acordarse de Paolo Vasile y dedicarle su agradecimiento, criticó en tono jocoso que se «aprovechara» las Campanadas para anunciar un embarazo o recordar la pérdida de un familiar «con el objetivo de dar audiencia», según dijo.

La reacción de ambas no se ha hecho esperar y después de que Cristina Pedroche se defendiese ayer en Zapeando, aclarando que su intención no era hacer ningún anuncio oficial de nada, hoy ha llegado el turno de Ana Obregón. La actriz y presentadora ha sido aún más contundente y se ha dirigido expresamente a Risto: «Tus comentarios machistas y repulsivos hacia @cristipedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen».

«Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie. Ante tu falta de información te refresco la memoria , durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado ) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España», añadía Ana Obregón en su cuenta de Instagram

Estas palabras han sorprendido ha Risto que ha reaccionado en directo, con el gesto torcido y lamentando todo el revuelo. Según él se ha malinterpretado su mensaje: «Fijaos que me gusta asumir las polémicas cuando son mías y cuando las puedo defender, como suele pasar. No le temo a la polémica y a la confrontación. Pero desde hace unos años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes, así que allá voy. No me duelen prendas en pedir perdón y disculpas, y por ahí quiero empezar. Porque se puede pedir disculpas por haber ofendido a la persona inadecuada».

«Ana, te acabo de llamar, he intentado ponerme en contacto contigo. Entiendo que no quieras hablar conmigo, pero como has hecho público ese mensaje, voy a dar una respuesta pública también, que me hubiera podido comentar contigo antes», remataba el presentador de Todo Es Mentira.