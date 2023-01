La Justicia condena a El Rubius a pagar más de 72.000 euros por defraudar a Hacienda en 2013

El Tribunal de Justicia de Madrid ha certificado que Rubén Doblas, más conocido como “El Rubius”, utilizó una sociedad para evadir impuestos. Hacienda descubrió el fraude, y el tema llegó a los tribunales. Según la sentencia, todavía recurrible, el streamer tendrá que abonar los 49.629,71 euros de IRPF que no pagó en 2013. En ese año usó la sociedad para tributar.

Según la sentencia que se ha dado a conocer, El Rubius se aprovechó del Impuesto de Sociedades (ISS) para ahorrarse miles de euros entre los años 2013 y 2014. La trampa consiste en el que el montante a pagar era mayor si hubiese tramitado como un ciudadano normal a través del IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) . El nombre de la sociedad creada para presuntamente defraudar es El Rubius OMG, luego renombrada como Snofokk. Además se comprobó que la titularidad del streamer sobre la sociedad era del 98,70%.

El pasado mes de noviembre de 2022, Hacienda ordenó recuperar 15.797 euros que había abonado de más en 2013 debido al Impuesto de Sociedades, algo que se repitió el año siguiente, con cantidades todavía más llamativas, hasta 48.004 euros. El también influencer y youtuber tenía que haber pagado más IRPF.

La defensa de El Rubius no consiguió convencer al tribunal que señaló que la citada empresa dependía directamente de la labor profesional ejercida por el acusado de crear contenido desde su ordenador. No contaba por tanto con otros medios fruto de la creación de su empresa. “Los servicios prestados por el socio a la sociedad eran los mismos que la sociedad facturaba a sus clientes, de suerte que el socio persona física podía haber realizado su actividad profesional directamente, sin necesidad de actuar a través de la sociedad vinculada, que carecía de medios personales y contaba con unos medios materiales con los que no estaba en condiciones de prestar por sí sola los servicios a terceros, que eran de carácter personalísimo y llevaban a cabo exclusivamente” por El Rubius “en atención a sus cualidades profesionales.”, reza la sentencia.

Además de hablar de “una ventaja fiscal indebida” advierten de que su conducta indujo a pensar en “la existencia de la culpabilidad” del influencer y sostienen que su participación mayoritaria en la sociedad “no añade valor relevante a la actividad realizada por la persona física”.

Además de tener que pagar el precio del IRPF que no declaró, 49.629,71 euros, a eso hay que añadirle 23.000 euros más de sanción por intentar engañar a la Hacienda Pública. Esta decisión coincide con que hace 11 años que comenzó su andadura en Internet, y el youtuber y streamer ha querido echar la vista atrás para hacer un emotivo repaso de su recorrido en un particular Rewind de casi media hora de duración y que en menos de 24 horas ya supera 1,4 millones de reproducciones.