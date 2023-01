Así te afectará la subida de precio de HBO Max

Sabíamos que el año 2023 deparaba novedades en las plataformas de streaming tanto en el terreno de los estrenos de ficción como en la perspectiva general. Una de las tendencias apuntaba a la creación de cuentas de pago más baratas para poder ver solo determinados productos y con la inserción de publicidad como es el caso del ya funcionando sistema de Netflix y el que se espera para Disney+. El otro camino, mucho más arriesgado, y que tomaron primero Apple Tv+ y Hulu, es el que ha emprendido HBO Max.

Y es que el gigante de las plataformas ha visto que su precio no había variado desde mayo de 2020 y ha decidido al menos en Estados Unidos, y a partir del 11 de febrero de 2023 " Los suscriptores existentes que actualmente pagan $14.99 al mes verán aumentar su tarifa mensual a $15.99 a partir de su próximo ciclo de facturación”, dicen en un comunicado. Los españoles ya vieron como Amazon Prime subía sus tarifas en septiembre de 2022 un 39%.

Según la plataforma, “este aumento de precio de un dólar nos permitirá continuar invirtiendo para brindar aún más programación que defina la cultura y mejorar la experiencia de nuestros clientes para todos los usuarios”. El anuncio del aumento de precios se dio unos días antes del estreno de la esperada adaptación televisiva de “The Last of Us” de HBO Max este domingo 15 de enero. El lanzamiento de la serie de televisión se considera una forma de HBO Max para convencer a los fanáticos del juego para que se suscriban a este servicio de streaming.

en octubre, AppleTV+ anunció que el costo mensual de su suscripción aumentaría US$ 2 a US$ 6.99. Ese mismo mes, Hulu elevó el costo de su suscripción mensual básica, con anuncios, en US$ 1 a US$ 7.99. De momento se desconoce cómo esta subida en HBO Max afectará a las suscripciones en Europa.

Durante los últimos meses, HBO Max ha eliminado varios títulos importantes de su catálogo. En diciembre, la empresa confirmó que transferirá más de 10 series originales de HBO Max a servicios de transmisión de TV (FAST) gratuitos con publicidad de terceros.

Entre estos títulos se encuentran: Westworld, The Nevers, Raised by Wolves, FBOY Island, Legendary, Finding Magic Mike, Head of the Class, The Time Traveler’s Wife, Gordita Chronicles, Love Life, Made for Love, The Gracias y Minx.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dijo recientemente que será difícil cumplir con el pronóstico de ganancias de la compañía para 2023 de 12 mil millones. Y el aumento de precio anunciado podría ser una vía para que la empresa aminore el golpe.