Televisión lineal en la era de Netflix

Año convulso para la televisión este 2022 a punto de terminar. La rapidez con la que aparecieron las plataformas de streaming en nuestras vidas de televisión lineal, es la misma con la que se adueñaron de la pandemia en plena burbuja, y similar a la que operan los cambios en sus trayectorias. Las características que parecían invariables ya no son tal. Netflix sigue acaparando cantidad, donde otras como Atresplayer Premium, HBO Max o Apple TV mantienen su apuesta por la calidad. Donde antes triunfaban los atracones de temporadas completas, ahora las principales plataformas optan por un modelo mixto que les acerca cada vez más a la televisión tradicional: quizá un estreno doble, pero tras enganchar, las entregas son de un día a la semana. Además, para corroborar esto, los espectadores han cambiado su manera de consumir y tras poseer varias plataformas han decidido quedarse con unas pocas, lo que ha obligado a gigantes como Disney y Netflix a implementar un modelo de negocio que incluya publicidad en la reproducción a cambio de una reducción en el precio de suscripción (con menos contenido en el caso de la gran «N» roja). Los analistas además auguran que viviremos en el año 2023 un nuevo ciclo que incluirá nuevas fusiones y desapariciones de plataformas orientadas a que queden menos jugadores en el tablero, eso sí, con una estrategia de inversión más enfocada a conseguir resultados.

A pesar de este vaivén ha sido un buen año para ser espectador y hemos asistido al renacer de la ilusión como país por participar en el Festival de la Canción de Eurovisión gracias a la iniciativa de RTVE de crear el Benidorm Fest y la consagración de Chanel Terrero, que representando a nuestro país consiguió una merecida tercera plaza, polémicas mediante que esperemos se subsanen en la edición de 2023. Lástima que Televisión Española, sumergida en duelos políticos que acabaron con la dimisión en septiembre de este año de su presidente José Manuel Pérez Tornero, el nombramiento provisional de la periodista Elena Sánchez, y la aprobación de una enmienda que le dio poderes ejecutivos sin contar con el Parlamento, no haya sabido seguir escuchando a su audiencia y se encuentre en la peor situación de su historia con programas que no terminan de funcionar, batacazos en los informativos y decisiones que siguen sin convencer. Gran año sin embargo para la televisión privada más vista, Antena 3, que junto con el grupo Atresmedia y laSexta son la demostración de que el espectador espera en el televisor el máximo cuidado y calidad en el entretenimiento, la información y la producción de ficción.

Telecinco tampoco atraviesa su mejor momento en audiencias y la próxima marcha de Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset durante 13 años, augura un futuro incierto para el grupo y sus cadenas.

El año 2023 comienza en unos días y el paradigma de la televisión apunta a que tras la última campanada cualquier ficción será superada con creces por la realidad y el mundo volverá a desfilar por las pantallas de cualquier tamaño para acompañarnos durante otros 365 días más.

series tv la ruta FOTO: foto La Razón