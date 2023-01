Onur: «La fórmula del éxito en la ficción ya no solo pasa por Hollywood»

Han pasado años desde que aterrizasen en España y revolucionaran las parrillas de media Europa. Las ficciones turcas ya son toda una referencia en fenómenos audiovisuales que arrastran millones de fans por todo el mundo. El actor turco Onur Seyit Yaran, uno de los protagonistas de la serie de éxito de Antena 3 «Hermanos» es testigo privilegiado de la globalización de esta industria. Hace solo 5 años estaba destinado a ser modelo o deportista de élite, mientras que hoy es un actor conocido internacionalmente. En su reciente visita a España, Onur se dio cuenta de que esta serie puede ser un trampolín para iniciar su carrera actoral en Europa y así cumplir su sueño de trabajar en grandes producciones españolas.

Su personaje cambia al conocer a una mujer ¿El amor nos transforma?

Sí, saca a la luz la parte más humana de él. A través del amor vemos al chico bueno que tiene dentro.

¿Cree que alguien que no tenga hermanos puede empatizar de la misma forma con las tramas de esta serie?

En mi caso, tengo una hermana mayor, soy el pequeño, pero no creo que eso me haya ayudado a entender o interpretar los personajes. Aunque sí es cierto que me llegué a considerar un «Doruk» (el personaje que encarna) cuando era joven y más prepotente.

¿Entiende el éxito que tiene la ficción turca hoy en Europa?

Nos enorgullece triunfar en todo el mundo, porque antes en nuestro sector se pensaba que la única fórmula del éxito pasaba por ir a Hollywood. Pero hemos demostrado que las producciones locales también pueden ser una gran oportunidad para crecer.

¿Soñaba de joven con trabajar en Hollywood?

Hace 5 años mi sueño aún era ser futbolista. Hollywood es una referencia, pero la ficción española y la calidad de sus producciones han hecho que mis planes de futuro pasen por trabajar en España e instalarme aquí.

¿Qué aspectos de su vida ha cambiado más a raíz del éxito de «Hermanos»?

Me ha ayudado a ser una persona más sociable. Siempre he tenido un círculo de confianza muy cerrado y esta experiencia me ha hecho darme cuenta de que tengo que abrirme más a los demás.

¿Entiende la obsesión de los fans de las telenovelas de que el romance entre los protagonistas se replique en la vida real?

Siempre he preferido mantener mi vida profesional y lo que vivimos delante de la cámara separado de mi vida personal. Aunque sí que guardamos una grandísima relación todos los protagonistas.

¿Suele mencionar que se siente muy afortunado y agradecido por haber recibido una formación excepcional?

Sí, he tenido mucha suerte. Primero me formé en una prestigiosa academia para deportistas y ahora he empezado a estudiar sociología en la Universidad de Estambul. Esta carrera me está sirviendo mucho para analizar mejor los personajes que interpreto.

¿Cómo ha gestionado su crecimiento de seguidores en Instagram, hasta los 3 millones?

Considero las redes sociales como mi diario personal. Guardo los buenos recuerdos de mi día a día y no he cambiado, aunque el número de seguidores crezca.