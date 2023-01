Zaplana: “Si fuera verdad de lo que se me acusa no merezco ningún indulto” y la pregunta que se niega a contestar

Después del programa dedicado la semana pasada a Plácido Domingo con testimonios exclusivos “Salvados” regresaba este domingo a laSexta con una entrevista a Eduardo Zaplana. Antes que nada Fer Gonzo quiso saber cómo se encuentra el que fuera exalcalde de Benidorm, exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana, que padece una leucemia y se enfrenta a un juicio por el que le piden19 años de cárcel.

Antes que nada cómo está la salud le decía Gonzo: “Tengo un sistema inmunitario deficiente y eso provoca, como a todos los que han tenido que sufrir un trasplante de médula, infecciones, pero queriendo seguir viviendo y de ánimo no es el mejor momento, los ánimos se resienten. No puedo ejercer ninguna profesión, con los bienes embargados, también la cuenta corriente, con una situación catastrófica. La política la dejé en 2008 voluntariamente”.

“Si le acaban condenando y acaba teniendo que entrar en la cárcel, ¿le gustaría que pidieran el indulto al presidente del Gobierno?”, le preguntaba el periodista. “Ni contemplo la condena ni el indulto y si fuera por lo que dice el fiscal que he hecho no sería merecedor de ningún indulto. Pero estoy convencido de que eso no es verdad. Se trata de hechos muy graves”, contestó Zaplana.

“Me arrepiento de muchas cosas, pero de lo que estamos hablando ahora no. Todo da vueltas sobre un cohecho y viene de ahí. Cambiaría que no me hubieran imputado y metido en la cárcel. Bastante tragedia me acompaña. Una cosa es ofrecerse a los demás con naturalidad y otra es lo que lleva dentro”, relataba el que fuera ministro.

Sobre los hechos en sí que se le imputan afirmó: “Yo no he podido amañar ningún contrato, es imposible. No tengo capacidad resolutoria de todo esto”, así respondió a la acusación de 19 años de cárcel. “Suponiendo que tuviera la intención lo tendría que haber hecho a través de terceros que firman las resoluciones. He pedido que declaren todos, no uno ni dos, he pedido que declaren todos y la respuesta ha sido no hace falta ninguno. ¡Cómo he podido hacer cohecho así! No me han autorizado si una sola diligencia”.

Lo que dice el sumario: “necesito liquidez, no me traen dinero de Andorra”.

Lo que dice Zaplana: “esa grabación no existe”. #SalvadosZaplana pic.twitter.com/Ld4JJqjqYu — Salvados (@salvadostv) January 22, 2023

“Hay un señor que ha dicho justo lo contrario de lo que dice ahora, que jamás gestionó un euro que fuera mío. A ese señor le visita el fiscal en Montevideo, le registran su despacho y le ofrecen un acuerdo por el que declara que esa cuenta es mía y pasa de ser imputado a ser testigo a cambio de la impunidad. Nunca jamás ha trabajado con mi patrimonio ni mi dinero”.

Al expolítico le detuvieron dos días antes de conocerse el caso Gürtel, que se acabó llevando por delante el Gobierno de Rajoy. Eduardo Zaplana reconoce que esa no es la única “coincidencia” que se produjo justo en ese momento. “Que se ocupaban de mí desde hace muchísimo tiempo una serie de personas, eso es evidente”.

Lo detuvieron dos días antes de la sentencia de la Gürtel, con Rajoy en el Gobierno.



-¿Casualidad?

- “Son hechos. Y hay muchas más coincidencias”.#SalvadosZaplana pic.twitter.com/HLrBJ7Vn26 — Salvados (@salvadostv) January 22, 2023

“Que se ocupaban de mí una serie de personas es una realidad. Que las cloacas del sistemas existen no me lo creía. He sido ministro y una carrera política larga y no me podía creer según qué cosas o que algunos hacían que funcionaran, pero lo único que quiero es aclarar la verdad y poder defenderme. Si a mí me absuelven en el juicio todo este proceso es brutal. Si me condenan pues lo cumpliré, pero lo que quiero es contar mi verdad”.

Hasta aquí #SalvadosZaplana, el retrato del auge y la caída de uno de los políticos más controvertidos de España. Muchas gracias por estar ahí una semana más. El próximo domingo, más. pic.twitter.com/8njhhx1Mbt — Salvados (@salvadostv) January 22, 2023

Fueron muchos los temas que se trataron, el 11M, el fracaso de Terra Mítica, sin embargo, hubo una pregunta que se negó a contestar. Cuando llegó el momento de hablar cómo fue su detención dijo que le “habían avisado pero que no se lo esperaba”. Gonzo quiso saber quién había sido la persona que le había avisado. “No se lo voy a decir. Llevaban 3 años investigándome pero yo no lo sabía”.