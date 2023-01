«La chica de nieve», de bestseller a Netflix

“La Chica de nieve” es inquietante desde el minuto uno, qué digo, desde el segundo uno, porque sabes, intuyes, presientes que algo malo va a pasar y no quieres. Pero ahí está. Y después, justo después, antes de que te des cuenta, la trama te ha atrapado como un torbellino y eres presa. Ya nos avisa el autor de esta novela, que se convirtió en bestseller en uno de los momentos más complicados de nuestras vidas, en pleno confinamiento. «Me obsesioné con escribir una pesadilla que no pudiera soportar, ahondar en ese dolor hasta el extremo. Tengo la sensación de que lo he pasado, de que en algún momento he perdido a una hija. Lo escribí con la intención de que los lectores, inicialmente, y ahora los espectadores, se entretuvieran con esa pesadilla, porque les pasa a otra persona, claro», nos cuenta el autor del libro homónimo, Javier del Castillo. Fue dos días antes de que estallara la pandemia y nos encerraran en casa cuando salió su libro y acabó por convertirse en un superventas. Con el tiempo la historia la fichó el gigante de Netflix para llevarla a la pantalla, nada menos, y con un elenco de auténtico lujo liderado por José Coronado y Milena Smit, que se estrena el próximo 27 de enero.

La adaptación de seis episodios cuenta en el reparto con nombres tan aclamados dentro del panorama nacional como Tristán Ulloa, Aixa Villagrán, Cecilia Freire, Raúl Prieto, Loreto Mauleón o Julián Villagrán, entre otros.

Milena Smit y José Coronado. Cr. NIETE/NETFLIX © 2022 FOTO: NIETE/NETFLIX NIETE/NETFLIX

La trama gira en torno a la desaparición de la joven Amaya Martín durante la Cabalgata de Reyes de 2010 en la ciudad de Málaga. A partir de ese momento comienza la investigación oficial bajo el mando de la inspectora Millán y su equipo, y paralelamente la de dos periodistas, Miren (Milena Smit) y Eduardo (José Coronado), ambas con el único objetivo de dar con las respuestas y encontrar a la niña. En la adaptación del libro al formato audiovisual cuenta con diversas variaciones, entre ellas un cambio de localización. Pasamos de Nueva York, donde está ambientada la novela, a Málaga, tierra natal del autor.

Un papel destacado tiene Milena Smit al interpretar a Miren, así nos lo cuenta la propia actriz: «Es una joven periodista que se obsesiona con la desaparición de una niña durante la cabalgata de Reyes. Es su primer caso y la excusa perfecta para no estar pensando continuamente acerca de su trauma que ha sido una violación».

Difícil construcción

La oscuridad de su pasado obliga a una interpretación compleja: «He tenido muchos desafíos con este personaje, sobre todo en el proceso de construcción. Ese pasado traumático con la violación, cómo le afecta a su personalidad, es una persona frágil, pero a la vez tiene una coraza que no le permite abrirse con nadie y lleva todo por dentro sola. Fue un gran reto, porque convierte al personaje en muy sufrido», relata Smit.

El reparto de «La chica de nieve» cuenta con un peso pesado de la escena española: José Coronado, que interpreta a un Eduardo, un «periodista veterano curtido en mil batallas y que hace de mentor de la protagonista de la serie que es el papel de Milena Smit. Todo empieza con la desaparición de una niña y la misión de Eduardo es hacerla entender que no tiene que involucrarse tanto. La historia es muy potente», nos relata el propio Coronado.

En el papel antagonista de Miren Rojo nos vamos a encontrar a Aixa Villagrán: «es una policía tenaz y obsesiva que tiene que lidiar con ciertas frustraciones. Es protocolaria y se rige por las normas. Tiene en común con Miren un pasado soterrado y a las dos les mueve el dolor y el trauma», cuenta la actriz.

A pesar de enfrentarse a un salto de un gigante como es Netflix Coronado admite que ya siente «aminorado el vértigo. El trabajo ya está hecho, ya no puedes desesperarte ni desvivirte. Tu trabajo acaba el día que haces la última escena, pero esto se consigue con la edad. Hace diez minutos temblaba con cualquier cosa en el formato que fuera. Cuando veo a alguien muy nervioso siempre le digo que no estamos operando a nadie a vida o muerte», reconoce el actor.

«Tengo el vértigo de la emoción, es un proyecto que me he implicado mucho, porque me lo he pasado bien y me hace mucha ilusión», reconoce Aixa Villagrán.