Los K-Popers y ARMY, fans de BTS, cargan contra Pablo Motos y “El Hormiguero” por este comentario “racista”

“Presentador de televisión español bajo el fuego tras supuestamente hacer un comentario racista y ofensivo hacia J-Hope de BTS”, es el llamativo titular que está causando revuelo tras el programa de “El Hormiguero 3.0″ de este miércoles con Alberto Chicote de invitado.

#pablomotos tus palabras sobraban @El_Hormiguero exigimos una disculpa hacia el artista pic.twitter.com/G4gKfRrqhL — Amira Valverde (@AmiraValverde1) January 26, 2023

Tras la entrevista con el cocinero llegó el turno de Pilar Rubio, colaboradora del programa, que vino a hablar de moda con varios ejemplos de hombres vestidos con distintos estilos. Entre ellos J-Hope (Jung Hoseok), miembro de la banda Surcoreana BTS muy querida y con sus propios seguidores por estilo de música, los K-Popers.

Pero desafortunadamente al ver la foto del artista Motos deslizó la frase “es un Flippy japonés”, en referencia al ex colaborador del programa de Antena 3, que no ha sentado nada bien entre los millones de fans y mucho menos al fandom del grupo denominado “ARMY” (Adorable Representative M.C. for Youth) el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap, por lo que usar ese término para BTS significa que sus fans son especiales para ellos.

Estos han empezado una campaña en redes sociales, donde son muy numerosos y fuertes, para pedir que el presentador valenciano se disculpe públicamente, independientemente de que haya dicho “Friki” como algunos entendieron y aunque solo sea por el calificativo de “japonés” con la presunción de ser asiático.

“Pedimos que #pablomotos se disculpe con este solecito, el cual es la persona más humilde, hermosa, trabajadora y maravillosa que tiene este mundo. Así que, como army considero una falta de respeto que se refiera así a nuestro hobi”, escribe un seguidor de la banda en sintonía con mensajes similares: “Pedimos que el “Sr. Pablo Motos de una disculpa pública debido al comentario racista que hizo en el programa @El_Hormiguero Refiriéndose a j-hope cómo “frikin japones” cosa que es inaceptable ya que si el señor no conoce a el Idol no le da el derecho de llamarlo de esa forma”.

Incluso han llegado a crear una carta en Google Docs en el que informan a la banda del “prejuicio sufrido” por el cantante citando “Japanese Freak” como expresión “racista” y le piden a la compañía “que tome los pasos para proteger a su artista y pidan una disculpa”