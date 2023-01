Mercedes Martín: «Presentar el tiempo es un rato arregladita; pero hay un trabajo previo de horas»

Mercedes Martín acaba de ser nombrada embajadora de Confortauto, por una movilidad más sostenible y segura. Pero ya es un rostro conocido de nuestro día a día gracias a la información del tiempo que elabora en Antena 3 Noticias esta astigitana Oceanógrafa y Meteoróloga, que intenta transmitir en su trabajo su pasión por el medio ambiente.

¿Cualquier pequeño paso es importante para cuidar del medio ambiente?

La viabilidad de la empresa hoy en día depende de los pasos que estén dando ahora, porque no solo a nivel político, si no también de gobernanza vienen nuevos planes, nuevas leyes y normas desde Bruselas, que, de alguna manera, nos van a hacer cambiar nuestra manera de producir. No hace falta hablar de cambio climático para saber que hemos vivido uno de los años más cálidos que se recuerdan. Hemos tenido problemas de agua, con cortes de suministros en muchos municipios en zonas del norte. Estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, una crisis energética... Si me apuras, estamos viviendo ese cambio de paradigma de que para lograr un mundo mucho más sostenible, más equitativo o mucho más justo, tenemos que tomar medidas, y hay que partir desde el tejido productivo: las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son los que van a acelerar ese cambio.

Hay mucho trabajo en la redacción de Antena 3 Noticias para salir delante del mapa, ¿necesita seguir formándose?

La curiosidad es el motor que me fue moviendo a lo largo de mi vida y es algo innato. Cuando tu formación es de ciencia, esa hambre por saber nunca termina. En una actitud tan activa como es el cambio climático, constantemente hay que estar leyendo, redactando; hay que ir a congresos y seguir formándonos. Presento el tiempo y eso al final es un ratito arregladita y bonita dando esa información. Pero hay un trabajo previo de muchas horas de análisis, de búsqueda de datos, de previsión, de tratamiento y de intentar comunicar. Que el mensaje sea lo más riguroso posible, que no sea alarmista y llegue al espectador.

Antena 3 Noticias acaba de crear la nueva sección Clima, Sociedad y Cultura.

Estoy feliz porque mi casa, Antena 3 Noticias, apueste por una sección que encabece el clima. Es una oportunidad para liderar este tipo de contenido. Llevo haciéndolo ya muchísimos años, con proyectos de investigación, con empresas, incluso con entidades. Las alianzas público-privadas y el trabajo en equipo son fundamentales para llegar al gran público. Estaré ahí, al pie del cañón, para aterrizar conceptos difíciles de entender a priori, para mi madre, que está al otro lado.

En el cambio climático no sé si hay corrientes... La han definido como «activista»... ¿como para encadenarse a un árbol?

Estuve cubriendo la Cumbre Climática para Antena 3 durante dos años, y, mi activismo, es que me siento más cómoda sentada en el Foro de Economía del Agua, por ejemplo, que lo llevo haciendo hace ya muchos años, y hablando con políticos de nueva legislación o recursos hídricos, que atándome a un árbol.

¿Cómo es el feedback que recibe de los espectadores?

Me tratan con mucho cariño. A veces, como siempre hablo sobre eventos de sostenibilidad o de medioambiente, me dicen «oh, Mercedes», y me invitan a su pueblo a que vaya.

¿Qué noticia le gustaría dar? La regeneración del agujero de ozono, la recuperación de los polos o acuerdos tangibles, por fin, en la cumbre del clima.

Acuerdos tangibles, por fin, en la Cumbre del Clima.