Ainara Hernando: «En el Camino del Cid te sientes un puntito en plena naturaleza»

Con más de una decena de Vueltas a España como periodista, Ainara Hernando decidía hace unos meses subirse a la bici para vivir una gran experiencia vital. A rueda de la productora Surf Channel y RTVE, la periodista vasca recorre El Camino del Cid, un viaje en bici que repasa gran parte de la geografía nacional y la España vaciada, bajo el título: «Diario de una ciclista». Así, durante dos meses de grabación ininterrumpida, Ainara, su equipo de tres cámaras, el dron, y su inseparable ‘Babieca’ (su bici), hicieron el recorrido del legendario Rodrigo Díaz de Vivar, rememorando con el Cantar todas sus hazañas. Cada semana La 2 emite un nuevo capítulo de esta magnífica aventura deportiva y cultural.

¿Cómo nació este proyecto?

Era una idea de la productora de Donosti, Surf Channel. Ya habían hecho antes la Ruta de la Plata y contaban con el apoyo de los municipios por los que pasa el Camino. Buscaban una mujer ciclista y periodista y yo cumplía todos los requisitos (se ríe).

¿Cuántas veces se ha leído el Cantar?

Mi primer contacto fue como una entrevista de trabajo y antes de que me confirmaran que iba a hacerlo yo, ya me había visto varios documentales de la historia de El Cid. Leí el libro de Reverte «Sidi». Cuando me confirmaron que iba a ser yo, ya me lo leí en castellano antiguo y la versión adaptada.

La periodista Ainara Hernando junto al presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, en la presentación de la serie en Fitur. DIPUTACIÓN DE SORIA 19/01/2023 FOTO: DIPUTACIÓN DE SORIA DIPUTACIÓN DE SORIA

¿Ir en bici por carretera es peligroso?

Nunca vamos a estar lo suficientemente protegidos. La prueba es que sigue habiendo muertes. Nuestra protección depende de la conciencia individual. A mí todos los días me adelantaba un coche mientras venía otro de frente.

¿Se podría homenajear a este Camino en La Vuelta?

Seguro, de hecho, ya se hace con el Camino de Santiago. Además, este Camino pasa por zonas poco transitadas y lejos del turismo. Después de más de 12 años recorriendo España todavía he descubierto muchos parajes increíbles.

¿Qué diría a la gente que duda entre hacer en bici este Camino o el de Santiago?

Recomiendo todo lo que sea ir en bici, porque en los pedales cabemos todos, solo hay que quitarse el miedo. Solo hace falta ser consciente de nuestros propios límites y condiciones. Pero, sobre la eterna comparación, diría que uno está más masificado y es más espiritual y este es más inhóspito, solitario y literario.

Ainara Hernando es nombrada caballera FOTO: RTVE

Este también es el camino de la España vaciada.

He conocido el verdadero significado de ese concepto. Yo soy del País Vasco y allí los pueblos pequeños tienen 11.000 habitantes y todo tipo de infraestructuras. He descubierto la verdadera resistencia de esas zonas rurales con 5 habitantes donde el más joven tiene 80 años. Para cada pueblo nuestra visita ha sido como el acontecimiento del año y se han volcado con el programa.

¿Es un viaje que transforma y aporta en el ámbito de la salud mental?

Absolutamente. Para empezar, es un reto físico y además ir en la bici te conecta mucho más con todo tu alrededor. Aprecias mucho más los cambios orográficos de cada paisaje. Sientes como eres solo un puntito en plena naturaleza.

¿Algún día pensó en bajarse de la bici y poner pie a tierra?

Hubo varios días que se deshinchaba una rueda, pero no había pinchazo y tuvimos que esperar hasta llegar a una tienda de bicis especializada en San Esteban de Gormaz. Nos salvaron.