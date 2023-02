Alfred y el homenaje al Festival de la Canción de Benidorm

Un viaje en el tiempo en blanco y negro hace un homenaje al Festival de Benidorm de 1962. Un trayecto en coche y un Alfred García en el espejo, recuerdan al Raphael de los años sesenta con ‘Desde que tú estás’.

Feliz de la experiencia por haber aportado algo que no se ha hecho nunca antes con una actuación de 10. El artista se alegra por todos sus compañeros que presentan propuestas muy eurovisivas.

Tras la intensidad de estos días no se plantea volver a presentarse al certamen: “Creemos que no tenemos más que aportar”, añade. Alfred siente que el jurado tuvo en cuenta su aportación, sin embargo, en la votación popular entran en cuenta más factores y no interesa, según el artista.

Alfred (@alfredgarcia) nos cuenta su paso por el #BenidormFest2023 y su gran homenaje al Festival de la Canción de Benidorm

Todo un videoclip montado sobre un escenario, que recorría diferentes etapas de su vida y lugares. Un coche, un set de maquillaje y una gran actuación sobre el escenario de 1962.

"Y si te vas, todas las canciones se vuelven recuerdos"



Alfred (@alfredgarcia), ¡qué bonita sensación nos has dejado con "Desde que tú estás"! #BenidormFest2023





Con la compañía del «rey español» de 91 años que triunfa en Instagram, Alfred ha rozado la final del Benidorm Fest. Es gallego y acumula más de 43.000 seguidores, llegando a colaborar con marcas y artistas como C. Tangana. La actuación junto al catalán ha quedado en quinto lugar en la segunda semifinal.