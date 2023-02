La anécdota de las entradas que une a Rosalía y Rakky, del Benidorm Fest

Rakky Ripper ha sorprendido en esta edición no solo por su apuesta tan transgresora, sino por ser para muchos la «favorita» de divas del panorama musical como Chanel Terrero o Rosalía. Rakky reconocía que Chanel le escribía ayer para desearle suerte, mientras que con Rosalía le une una bonita anécdota. Contactamos por Instagram porque no podía acudir a uno de sus primeros conciertos en 2017 en Granada, y ella me ayudó a buscar una salida a las entradas compartiéndolo en Instagram. Rakky presume de ser seguidora de Rosalía desde que solo tenía 30.000 followers.

Pero en concreto, Rosalía no le devolvió el follow hasta 2019, cuando se escribieron, ya establecidas ambas como artistas. Es la única participante que es seguida enredes por la «Motomami».

En el caso de Channel, Rakky compartió en Benidorm Calling que «me he quedado en shock cuando he visto su mensaje en Instagram.