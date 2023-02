El regionalismo, el fantasma del pasado que vuelve al Benidorm Fest

Gonzalo Hermida ejercía de mano inocente para atribuir el primer turno de actuaciones de la final del Benidorm Fest a Karmento. La artista manchega ha reactivado el factor local que tanto impacto tuvo en la pasada edición, con el famoso «Caso Tanxugueiras». Las votaciones se repartirán al 50% entre jurado y público. Esta fórmula está pensada para que el apoyo regionalista hacia actuaciones folclóricas o autóctonas, arraigadas en definitiva a una cultura local, no adultere el equilibrio de la competición. Como las audiencias demostraban el año pasado, Galicia se volcaba con el Benidorm Fest e impulsó la actuación de sus paisanas Tanxugueiras. Algo parecido sucedía el jueves con Karmento, que sin contar con la confianza del jurado, sí contó con la idolatría del público benidormí y la comunidad eurofán. De hecho, Nina, portavoz del jurado, sufría el gran abucheo de esta edición al comunicar las votaciones a la artista de Albacete.

Si Karmento será la primera en actuar, Vicco será la encargada de poner el colofón a la gala de hoy, que adelantará su inicio hacia las 22:00 horas. De esta forma, el gran temazo de esta edición, «Nochentera», quedará para el final tal y como ya ocurrió en la segunda semifinal. Los expertos aseguran que este orden de actuación es el más favorable, ya que su impacto es el más memorable a la hora de ejercer el televoto. «Cerraremos con fiesta», ha asegurado Vicco al conocer su octava posición. El orden de actuaciones será: Karmento, con ‘Quiero y duelo’, le seguirá Megara, con ‘Arcadia’; Alice Wonder y ‘Yo quisiera’; Fusa Nocta y ‘Mi familia’; Agoney y ‘Quiero arder’; Blanca Paloma y ‘Eaea’; José Otero e ‘Inviernos en Marte’; y Vicco, que cerrarán con ‘Nochentera’.

Agoney y Blanca Paloma JOAQUIN P. REINA - EUROPA PRESS 03/02/2023 FOTO: JOAQUIN P. REINA - EUROPA PRESS JOAQUIN P. REINA - EUROPA PRESS

Así, el verbo «querer» será la palabra predominante en la final de hoy. Pero este fenómeno no es fruto de la casualidad, sino que representa la ambición que se respiraba ayer en el Castillo de Benidorm. «Quien no sueña, no gana. El año pasado no lo pensaba, pero voy a por todas», dijo con contundencia Blanca Paloma. La ilicitana es la gran favorita, junto al canario Agoney, tras triunfar en la segunda semifinal y ser Trending Topic.

Como ya sucedió en la primera edición, las puestas en escena están tan calculadas que no se esperan cambios para la final en las escenografías. Cambiar algo de la actuación original supondría un gran riesgo, teniendo en cuenta que el Jurado profesional toma como referencia de sus votaciones los ensayos previos.

Además del ya mencionado peso del jurado, los otros grandes protagonistas de la final será el trío de presentadores. Mientras Rodrigo Vázquez parece encajar menos en el status quo de la comunidad eurofán, Inés Hernand y Mónica Naranjo ya han sido elevadas a categoría de iconos. Inés tenía el reto de superar el listón de sus outfits de la pasada edición y sus constantes guiños eurovisivos, sin embargo, sus dos primeras apariciones de esta edición no han dejado indiferente a nadie, con el gag de la peluca y su vestuario vintage.

Las dos primeras galas han gozado de un gran impacto en redes, siendo varios de los actuantes trending topic durante las retransmisiones desde Benidorm. Pero la viralidad no es garantía de éxito en este festival, como han demostrado los casos de las tiktokers Twin Melody o la favorita de Chanel y Rosalía Rakky Ripper.