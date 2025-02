Acorralado y perseguido: el peor momento de Carles Tamayo

Carles Tamayo es un nombre que en los últimos años se ha convertido en sinónimo de periodismo de investigación extremo. Con su estilo incisivo y su valentía para infiltrarse en grupos opacos, ha destapado algunas de las historias más turbias de los últimos tiempos. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. Durante su última visita a "Martínez y Hermanos", el periodista recordó una de las experiencias más aterradoras de su carrera: el día en que fue descubierto mientras investigaba una secta.

En la charla con Dani Martínez, Tamayo explicó que, antes del éxito de "Cómo cazar a un monstruo", ya había pasado años infiltrándose en distintas organizaciones sectarias. Una de ellas, vinculada al movimiento New Age, utilizaba rituales con ayahuasca para captar y retener a sus miembros. Durante un año, el periodista logró convivir con ellos sin levantar sospechas, hasta que, en su última jornada dentro del grupo, la situación se tornó peligrosa.

"Se me acercó uno de ellos y me dijo: ‘Sé quién eres. Te hemos pillado con el marrón, ahora vas a entrar aquí, vas a responder por tus actos y no te vas’", relató Tamayo, visiblemente impactado al revivir aquel momento. La tensión se disparó cuando uno de los miembros de la secta comenzó a perseguirlo. "Otra cosa no, pero yo corro muchísimo", añadió con humor, aunque dejando claro que la situación fue cualquier cosa menos graciosa.

Lejos de lanzarse a la aventura sin protección, Tamayo aclaró que siempre tiene un plan de respaldo. "Estaba en contacto con la Policía Nacional y con varias personas. Sabía que podían retenerme, pero también que eso les iba a traer problemas", explicó. Su cautela y preparación fueron clave para salir de aquella pesadilla sin consecuencias mayores.

El periodista también destacó que su trabajo va mucho más allá de la simple documentación: "Lo que hago sirve para entretener y para divulgar, pero si además puede ayudar a nivel social, me hace genuinamente ilusión". Y, en este caso, sus esfuerzos no han sido en vano. "Todo ese año de investigación, incluso el día que me pillaron, ha servido para abrir un proceso judicial contra este grupo. Han detenido a varias personas y el caso sigue en marcha".

Con su estilo directo y su compromiso con la verdad, Carles Tamayo sigue demostrando que el periodismo de investigación puede ser una herramienta poderosa. Sin embargo, historias como esta dejan claro que, en su línea de trabajo, cada infiltración es un salto al vacío del que no siempre es fácil escapar.