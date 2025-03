Un actor de 'Harry Potter', sincero: "No fueron películas muy divertidas de hacer"

Las películas de "Harry Potter" son una de las sagas más aclamadas y reconocidas a nivel internacional. Ahora, Max está desarrollando una superproducción en la que pretende realizar una serie sobre este universo que sea más dedicada a cada uno de los libros. Por ello, se han ido conociendo nuevos detalles acerca de la trama o los profesionales que van a participar. La última noticia al respecto es el cambio de actor para el papel de Albus Dumbledore.

Muchos actores y actrices que aparecieron en las diferentes películas lograron obtener una fama internacional que les ha llevado a conseguir diferentes papeles en producciones posteriores. Es el caso de Jason Isaacs. Interpretó a Lucius Malfoy, un malvado hechicero de la casa Slytherin, y en estos momentos ha recuperado el protagonismo gracias a su participación en la serie "The White Lotus".

Su impresión sobre las grabaciones

Durante una de las promociones de esta nueva serie de Max, el actor fue preguntado por su paso por el mundo de Hogwarts y desveló sus impresiones acerca de los rodajes de las películas (participó en cinco de ellas). "Es una confesión terrible: no fue tan divertido hacerlas. Es bastante aburrido hacer grandes películas de efectos especiales", explica. Además, matizaba: "Sin embargo, los placeres vienen después. Veo y conozco a gente a la que le cambió la vida, y todavía hay gente que lo lee y lo comparte con sus hijos. Algunos dicen que les salvó la vida y yo lo creo".

De la misma manera, mostró su entusiasmo acerca de su participación en las películas de "Harry Potter": "A pesar de haber participado en las películas, cuando he llevado a mis ahijados o sobrinos al Studio Tour y de repente te encuentras en el Gran Salón, siempre se me saltan las lágrimas. Es increíblemente conmovedor y sobrecogedor. Hay algo de magia en esas historias Algo sucedió, quién sabe por qué, cuando esos ingredientes se juntaron y el soufflé se elevó y creó simplemente amor en todo el mundo y un sentimiento de inclusión".

Igualmente, Isaacs también quiso explicar cómo era el trabajo de las diferentes escenas de la película: “El director, Chris Columbus, se me acercaba y me decía: ‘Hemos hecho esa toma, es genial, pero ¿podríamos hacer otra en la que reduzcas la voz entre un 80 y un 90 por ciento?”. Un trabajo arduo que, en la próxima serie de Max, tendrá que ser interpretado por otro profesional ya que parece que el actor que dio vida a Lucius Malfoy no formará parte del reparto.

Su papel en "The White Lotus"

Por otro lado, hay que destacar la relevancia que ha conseguido este actor en las últimas fechas por su presencia en la serie de HBO Max: "The White Lotus". Esta producción, que está consiguiendo unos números de audiencias muy destacados, ha contado con Jason Isaacs para interpretar el papel de Timothy Ratliff, un multimillonario que se ha ido junto a su mujer y sus tres hijos (uno de ellos interpretado por Patrick Schwarzenegger) a pasar unas vacaciones a un resort de lujo en Tailandia.

Según explica Infobae, "lo que ellos no saben es que está ocultando un gran secreto: está envuelto en un gran fraude y es solo cuestión de tiempo que su familia empiece a pasar apuros financieros". Por ello, "intenta resolver esta complicada situación con una llamada de emergencia a uno de sus compañeros".