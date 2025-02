Conoce a Jon Lithgow, el actor que será Albus Dumbledore en la serie de MAX sobre "Harry Potter"

MAX tiene en sus manos un mega proyecto de dimensiones mágicas en sus manos con la nueva serie que prepara junto a J.K. Rowling sobre el universo "Harry Potter", una ambiciosa serie que dedicará cada temporada a cada uno de los libros las aventuras de uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Con un casting libre en busca del trío protagonista, es decir Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, el resto de personajes serán elegidos por la productora de la ficción, que tienen en cuenta la gran responsabilidad que tienen debido al enorme fanatismo que existe en todo el mundo por la saga mágica. Uno de los grandes iconos de la serie es Albus Dumbledore, que fue interpretado en la saga de películas principal por los actores Richard Harris y Michael Gambon y en la saga "Animales Fantásticos y donde encontrarlos" el peso de la actuación recayó sobre Jude Law, quien realizó una versión juvenil del personaje. Son varios los actores que han declinado la oferta de ser el director del colegio Hogwarts, pero según apunta el medio estadounidense Deadline, MAX ha puesto sus ojos en John Lithgow, conocido por su gran papel en la serie "Dexter" o por ser el padre de Barney Stinson en la sitcom "Cómo conocí a vuestra madre", y las conversaciones con el actor están bastantes avanzadas.

Una trayectoria impecable en la pequeña pantalla

John Lithgow, nacido el 19 de octubre de 1945 en Rochester, Nueva York, es un actor estadounidense reconocido por su versatilidad en cine, teatro y televisión. Su interpretación más destacada es la del excéntrico profesor Dick Solomon en la comedia "3rd Rock from the Sun", lo que le valió el reconocimiento del público y varios premios, incluidos múltiples Emmy. Su trayectoria profesional abarca no solo actuaciones memorables en la gran pantalla, sino también trabajos en radio y producciones teatrales. Además, ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Óscar y ha ganado Premios Tony por su labor en Broadway. En 2010, recibió el Globo de Oro por su interpretación de Arthur Mitchell, un personaje complejo y perturbador en la serie "Dexter". Lithgow completó su formación académica en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores en 1967, y durante su etapa universitaria convivió con figuras notables como Al Gore y Tommy Lee Jones.

En el plano personal, Lithgow creció en un ambiente ligado a las artes, influenciado por su madre, Sarah Jane Price, actriz retirada, y su padre, Arthur Lithgow, un destacado productor teatral. Esta dinámica familiar lo llevó a mudarse constantemente durante su infancia debido a las exigencias laborales de su padre. Ha estado casado en dos ocasiones: primero con Jean Taynton, con quien tuvo un hijo llamado Ian, y posteriormente con Mary Yeager, con quien tiene dos hijos, Phoebe y Nathan. Actualmente, reside en Los Ángeles, aunque también posee una propiedad en Yorkshire, Reino Unido, donde planea retirarse. Lithgow es una persona comprometida con su entorno familiar y llegó a oficiar la boda de su hija como ministro registrado. Su carrera y vida reflejan un equilibrio entre el éxito profesional y una sólida vida personal marcada por su pasión por el arte y la creatividad, unas virtudes que podrá ponerlas a prueba en la gran serie que llegará en el futuro a MAX sobre el universo "Harry Potter".