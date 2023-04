La audiencia no perdona la amenaza que Yaiza le ha lanzado a Adara en 'Supervivientes 2023'

El pasado domingo en ‘Tierra de nadie’, el debate de ‘Supervivientes 2023’, que se emite en Telecinco, los concursantes jugaron de nuevo una prueba de recompensa. Los ganadores de dicha prueba fueron Yaiza Martín, Diego Pérez, Bosco Martínez Bordiú, Jonan Wiergo y Adara Molinero. La recompensa por su victoria la tenían que descubrir una vez que subieran a la Atalaya. En ella se encontraba una mesa llena de pan y tortillas de patatas pero cortado de manera poco equitativa.

El Pirata Morgan dejó un pergamino explicando que los ganadores debían debatir y llegar a un consenso para repartir dicho manjar; si el resultado no era aprobado por todos, ninguno podría beneficiarse del premio. Las votaciones comenzaron y Yaiza, Bosco y Diego propusieron que Adara se llevase el trozo más pequeño. Ante estas decisiones la concursante se negaba en rotundo lo que provocó que volviesen a Playa Pelícano con las manos vacías comenzando así una nueva guerra entre Yaiza y Adara.

Tras las justificaciones que se dieron mutuamente las concursantes las cuales Martín consideraba que Adara debía comerse el trozo más pequeño por no pescar y solo estar tomando el sol; y Molinero alegaba que era Yaiza quien debía obtener el dicho trozo por ser la última en llegar a Honduras ya que tiene más reservas en el cuerpo. El conflicto fue en aumento al mismo tiempo que la furia de la canaria se iba desatando.

‘’Estoy de vacaciones a partir de hoy pero ya mismo voy a tomar el sol. Y todavía me dice ‘que tienes tú más cuerpo que yo’. Es porque está celosa porque no tiene estas dos’’, gritaba Yaiza aludiendo a Adara y a sus propios pechos. ‘’Vete a cagar’’, concluía la novia de Ginés Corregüela mientras su compañera se desahogaba con Asraf. .“Qué sinvergüenzas tío, es que qué sinvergüenzas, estoy harta ya, tengo que explotar. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda? ¿Una basura?”, le confesaba a la vez que rompía a llorar. ‘’Yo me dejo la piel aquí y tengo dos cojones. Soy una superviviente y ¿sabes lo que no soy?, una bien queda’’.

Tras contarle al resto de sus compañeros los reproches que tuvo en la Atalaya con la influencer, la canaria volvía a calentarse amenazando a la concursante. ‘’Como me vuelva a decir algo más del físico por mi madre, colega,… cuidado. Lo mismo la nariz no te la operas por fisio sino porque te la hayan roto’’, espetaba haciendo referencia a la reciente operación estética de la influencer a la vez que su chico imitaba la manera de hablar de Molinero cuando se ha salvado todos los martes en Conexión Honduras.

La audiencia, que fue testigo de lo que Yaiza dijo, no dudaron en aprovechar las redes sociales para condenar tanto sus palabras como su actitud.

Elena, madre de Adara, pone el grito en el cielo

‘’Voy a intentar tranquilizarme porque, si estoy allí, esa tiparraca (Yaiza) me escucha, porque no tiene otro nombre. Es una agresiva, una auténtica agresiva. Insulta, su novio se ríe, ¿qué van a hacer ahora? ¿Lo mismo que han estado haciendo con Asraf? Adara no va a pedir perdón. Adara es una luchadora, es fuerte y se va a enfrentar a ellos”, respondía provocando el aplauso del público. ‘’Ellos son unos cobardes. Sabes lo que pasa Carlos que la tienen mucho miedo porque la han visto salvarse muchas veces y ojalá esta noche se vuelva a salvar para que se queden con esa cara de amargados que tiene. ¡Por qué tienen cara de amargados’’, concluía Elena dirigiéndose a Carlos Sobera, el presentador de la gala de los martes.