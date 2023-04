La decisión de Adara que ha perjudicado a todos sus compañeros de 'Supervivientes 2023'

La unificación en ‘Supervivientes 2023’, el reality estrella de Telecinco, no está siendo muy pacífica provocando numerosas batallas entre los concursantes. Esta vez el motivo ha sido una recompensa proporcionada por el Pirata Morgan. Yaiza Martín, Diego Pérez, Bosco Martínez Bordiú, Jonan Wiergo y Adara Molinero subían a la Atalaya para recoger el premio que ganaron el domingo en ‘Tierra de nadie’’.

“´Supervivientes bienvenidos a mi Atalaya. La última parte de la recompensa consiste en saborear esta tortilla con pan. Pero os habréis dado cuenta de que no todos los trozos son iguales. Para poder disfrutar de la tortilla tendréis que poneros de acuerdo en quién se merece cada trozo y por qué. Si no os ponéis de acuerdo, nadie podrá comer”, era el mensaje que leía Bosco en el pergamino que el Pirata les había dejado.

Bosco leyendo el pergamino del Pirata Morgan mientras sus compañeros escuchan Mediaset

Adara fue la primera en dejar claro la forma de repartir la comida. ‘’Espero que a las chicas no nos deis los pequeños, claro’’, decía. ‘’Esto no es por género, es por el esfuerzo de cada uno’’, comenzaba a decir Diego mientras Yaiza le terminaba la frase. ‘’Yo la tortilla no la he probado aquí’’, volvía a decir Diego a lo que Bosco afirmaba que él tampoco.

‘’Hay que votar, lo que no sé es si hay que votar en base a esta semana’’, decía Jonan. Las votaciones comenzaron desde el trozo más pequeño hasta el más grande. ‘’Este es el más pequeñito, yo voto a Adara’’, decía Bosco justificándose que la concursante no estaba muy activa en cuanto a pescar. ‘’Yo también considero que Adara’’, decía Yaiza.

La más votada, hasta el momento, al escuchar estas dos votaciones comenzaba a entrar en cólera de una manera tranquila. ’’Sería de coña que yo me comiera el más pequeño de todos cuando esta señorita lleva dos semanas aquí’’, decía señalando a Yaiza. ‘’Cuidadito, tengo nombre señorita y voy a pescar todos los días y abro cocos. Lo que te jode es que soy tu rival. Para tomar el sol tampoco te hace falta más’’, le espetaba la novia de Ginés Corregüela.

Tras este cruce de palabras Diego también votó para que Adara se llevase el trozo más pequeño. La influencer se negó en rotundo en llevarse dicho trozo reafirmando que se lo merece Yaiza ya que lleva menos tiempo por lo que tiene más reservas guardadas. Jonan fue el último en votar por lo que quiso repartir los trozos de tortilla otorgándole el primero a Yaiza, el segundo a Bosco, el tercero a Adara y los más grandes se disputaban entre él y Diego. Molinero al escuchar sus razonamientos no dudó en darle las gracias a la vez que afirmaba que ‘’alguien decía la verdad’’.

Los supervivientes no llegaron a un consenso ante la negativa de la madrileña provocando que al final se quedarán sin recompensa. ‘’Si se puede todavía me quedo con la pequeña y ya está’’, volvía a decir Adara al pensar en el resto de sus compañeros que se encontraban en Playa Pelícano.

Adara rompe a llorar

La superviviente al volver a la Playa Pelícano le contó lo ocurrido a su compañero Asraf Beno.“Qué sinvergüenzas tío, es que qué sinvergüenzas, estoy harta ya, tengo que explotar. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda? ¿Una basura?”, le confesaba a la vez que rompía a llorar. ‘’Yo me dejo la piel aquí y tengo dos cojones. Soy una superviviente y ¿sabes lo que no soy?, una bien queda’’, concluía.