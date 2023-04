La AEMET en la diana de los negacionistas: "Asesinos", "manipuladores"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) está más que acostumbrada a los problemas que conllevan su trabajo, ya que "nunca llueve a gusto de todos". Pero ha sorprendido esta semana el hecho de que la propia agencia haya tenido que publicar un mensaje debido al aluvión de mensajes y amenazas recibidas por negacionistas y propagadores de bulos relacionados con el clima y la crisis de la sequía.

El trabajo de los expertos en meteorología es bastante desagradecido, ya que el público espera que los presentadores de El Tiempo en los informativos sean completamente infalibles, algo que es imposible. Claro ejemplo es lo que le pasó a Isabel Moreno, meteoróloga y física del programa de Radio Televisión Española, "Aquí la tierra", cuando compartió con sus seguidores de Twitter la situación actual por la falta de lluvias: "Seguimos con esta historia de terror en la que las lluvias notables se resisten a llegar a España. Esto puede ser todo lo que caerá hasta el viernes y, aunque el fin de semana podría haber algo más de movimiento, no será ni mucho menos el que necesitamos".

El tuit, publicado el pasado 9 de abril ("Qué mapa más triste... esta podría ser la precipitación acumulada en los próximos 6 días. Las lluvias prácticamente esquivan España") en seguida recibió un aluvión de críticas e insultos. "Isabelita y que las lluvias "esquiven" España a que se debe? Al cambio climático provocado por el coche de Juan que tiene 20 años, por comer carne?? O por los jodidos chemtrails que nos ensucian y envenenan a diario nuestros cielos?", decía uno de los comentarios más suaves, junto a "Qué papel más triste, el tuyo. Estás en la televisión estatal para mantener el relato preestablecido", por contar en su perfil que habla del cambio climático.

Otros han ido más allá con apreciaciones personales y profesionales como "Tú sí que eres una triste vendida. Cada vez que abres la boca me das una nueva razón para no verte", o "Me cag0 en todos meteoignorantes!! ", o "¡Sinvergüenza! Qué pasa tienes acciones en agua? Ojalá seas de las primeras en sufrir las consecuencias!". Luego llegaron los insultos y las amenazas como "Lamentables", "Cómplice del timo climático", "bien pagaa", "indigente mental", "sicaria", "manipuladores", "muchos pasaréis por la horca", "caradura"...

Otro caso flagrante ha sido el de la AEMET, que ha visto como sus comentarios sobre el tema ha acabado con insultos y amenazas muy graves: "Os estamos vigilando”, “asesinos”, “criminales”, “miserables”, o “lo pagaréis”. Por ello el perfil oficial de la agencia ha tenido que ponerse seria y lanzar un tuit en el que han sido muy claros: "Pedimos respeto" y enumeran los insultos.

"Las entendemos como un espacio de encuentro y cercanía con la sociedad, aficionados y profesionales. Compartimos nuestro trabajo y conocimiento. Somos respetuosos con la libertad de expresión y agradecemos la interacción. Pero todo NO vale", han explicado con un vídeo en el que además aseguran que "a pesar de los trolles", "seguiremos trabajando, comunicando información y compartiendo conocimiento". Piden "respeto y consideración" y reivindican su labor "contra la desinformación".

A pesar de los trolles, la AEMET sigue estando muy bien considerada como se demuestra con las palabras de ánimo que han recibido a raíz del vídeo compartido: "A todas las personas que habéis mostrado apoyo a los empleados públicos de AEMET, que prestamos un servicio basado en la ciencia, para el que nos hemos formado durante años y que trabajamos con vocación para toda la sociedad, GRACIAS”.

En este punto también se ha expresado Isabel Moreno: "Nunca imaginé que un tuit como ese me convertiría en la diana de tantas personas. He visto lo mejor y lo peor de Twitter porque, ante el despropósito de mensajes (incluso con insultos y amenazas), mucha gente me habéis mostrado vuestro apoyo y cariño. Me quedo con eso 🫶 GRACIAS."