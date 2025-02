Ágatha Ruiz de la Prada estalla en su debut en "Tardear"

El arranque de la nueva etapa de "TardeAR" estuvo lejos de ser un camino de rosas. Con Verónica Dulanto y Frank Blanco al frente, y nuevas incorporaciones como Paca "La Piraña" y Ágatha Ruiz de la Prada, el magacín de Telecinco prometía un giro más gamberro y desenfadado. Sin embargo, el debut de la diseñadora como colaboradora terminó siendo una situación incómoda cuando el programa conectó en directo con su pareja, José Manuel Díaz-Patón, poniendo su relación en el centro del debate.

Todo comenzó cuando "TardeAR" reaccionó en tiempo real a una entrevista de Díaz-Patón en "Y ahora, Sonsoles", donde el empresario dejó en el aire el estado de su relación con la modista. "Su para nosotros hasta ahora pareja ha dado una entrevista a otro programa", anunció Frank Blanco, mientras Ágatha dejaba claro su malestar: "Puedo venir de colaboradora, pero no puedo hablar de líos personales".

La tensión aumentó cuando el programa conectó en directo con Díaz-Patón. "Yo lo que he dicho es que la protagonista de todo este lío es Ágatha", comentó el empresario, cediéndole a ella la palabra. Sin embargo, la diseñadora, visiblemente incómoda, insistió en su postura: "Tengo un contrato con 'De Viernes', bastante es que esté aquí porque me han dado un permiso complicadísimo".

Los presentadores intentaron calmar la situación. "Esto no es ninguna encerrona", aseguró Blanco, argumentando que la entrevista de Díaz-Patón no estaba prevista. Pero Ágatha no cambió de opinión: "Quiero ser una colaboradora normal". La modista subrayó su deseo de desempeñar su papel sin verse envuelta en temas personales.

A pesar de sus esfuerzos por zanjar el asunto, el programa insistió en preguntarle a su pareja sobre la relación, lo que llevó a Ágatha a hacer una petición directa: "José Manuel, porfa, te lo pido de rodillas. Para". Su pareja le prometió que no respondería a más preguntas, pero el momento ya había dejado huella.

Consciente del revuelo, la diseñadora intentó restarle importancia a lo ocurrido y confirmó que regresará al programa, aunque calificó su estreno como "accidentado". "No somos la Casa Real como para estar dando comunicados", ironizó, mientras el equipo de "TardeAR" cerraba la emisión con la sensación de haber arrancado su nueva etapa con más drama del esperado.