Alessandro Lequio explota tras escuchar los elogios hacia María Teresa Campos: ''La única reina de las mañanas es Ana Rosa''

La muerte de la querida María Teresa Campos ha supuesto un gran vacío en toda España. La comunicadora fallecía en la madrugada del 5 de septiembre, a las 5:25 horas de la mañana, con 82 años. Muchos han sido los compañeros de profesión y rostros conocidos que han querido dedicarle unas emotivas palabras. Entre ellos se encontraba la expolítica Celia Villalobos la cual ha intervenido en ‘El programa del verano’ para dejar claro lo gran profesional y persona que era.

María Teresa Campos y Luis del Olmo Gtres

Otro compañero que ha intervenido ha sido el periodista y locutor de radio, Luis del Olmo. El ponferradino ha recordado momentos que vivió con la comunicadora. Toñi Moreno ha sido otra de las periodistas que ha conectado por teléfono para recordar los años que vivió junto a María Teresa Campos dejando claro que fue pionera en cuanto al magacín televisivo entreteniendo a todas las mujeres y todos los hombres que habitaban en sus hogares por las mañanas durante los años que presentó ‘Día a Día’ y ‘Cada Día’. La propia Moreno hacía hincapié en el merecido apodo como ‘’Reina de las mañanas’’.

Tras estas palabras, Alessandro Lequio, colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, recordaba cómo fue trabajar con ella de manera emotiva. ‘’La noticia nos lleva a un momento triste, pero os puedo garantizar que Teresa preferiría vernos reír que llorar...Era una mujer muy generosa en todos los sentidos", confesaba emocionado, pero momentos después estallaba cansado alegando que ‘’Reina de las mañanas solo hay una y esa es Ana Rosa Quintana’’. "Hay una cosa que tengo que decir. He escuchado a muchos decir que era la reina de las mañanas. Aquí, si ha habido una riena de las mañanas es Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años, basta de tonterías", decía cabreado el colaborador a lo que Kike Calleja, gran amigo de la familia Campos salía en defensa de María Teresa. "No hay que quitarle el mérito que ha tenido Teresa".

Alessandro Lequio en su vuelta a 'El programa de Ana Rosa' Telecinco Telecinco

‘’Luego llegó una y la destronó", replicaba Lequio. Antonio Rossi, otro de los colaboradores salía en defensa de Calleja. ‘’No se trata de una competición.Hay que reconocer el mérito que ha tenido Teresa durante muchísimos años". Al escuchar estas palabras, el aristócrata volvía a la carga. "¿No competía ella con Ana Rosa? ¿Me lo vas a contar tú a mí? ¿Tú a mí?", replicaba alzando la voz.

''Oye de verdad, por favor. No creo que esté reñida una cosa con la otra",. "", repetía Lequio. "Son etapas diferentes y no se le está restando mérito a nadie, faltaría más, estando en su programa.Cuando la propia reina de las mañanas se lo ha dado, es que de verdad... Son conceptos que no están reñidos. Son bautizos que me parecen ridículos, no se le está restando mérito profesional en absoluto a nadie. E insisto en que no es el día, pero es tu opinión", zanjaba Pardo con molestia por los comentarios inoportunos del colaborador.