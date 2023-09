Los mejores momentos de María Teresa Campos en la televisión

Más Noticias Una historia de superación María Teresa Campos, la mujer que lo sacrificó todo por su carrera

La marcha de María Teresa Campos no solo deja un vacío personal a toda España, sino que deja un enorme hueco en el mundo de la información donde logró, sin lugar a dudas, que la audiencia la coronara como la reina de las mañanas. La carrera de la matriarca del clan Campos comenzó en la radio en 1968 para años más tarde dar el salto a la televisión dejando recuerdos que siempre quedarán en la memoria colectiva televisiva.

Feminista y política

La periodista siempre destacó por defender las injusticias. Durante la transición española, exactamente en 1977, no tuvo reparo en sacar su lado feminista gracias al partido Reforma Social Española donde fue elegida la numeroso 3 por Málaga. Tal era su fuerza apoyando a la mujer que llegó a reconocer que ‘’esos cargos nunca le gustaron porque había que tener reuniones con los hombres y estos nunca se callan’’.

Chica Hermida

A pesar de que sus comienzos en la televisión fueron en el año 1985 con el programa ‘La Tarde’, la popularidad la alcanzó un año después de la mano de otro grande, Jesús Hermida, convirtiéndose así en una chica Hermida. La conexión entre ambos eran tan buena que llegaron a protagonizar una inocentada al público donde ambos se enfrentaban en pleno directo echándose en cara la actitud laboral que tenían los dos.

Artista y periodista

María Teresa además de haber sido un monstruo de la comunicación siempre tuvo un sueño: ser artista. La matriarca del clan Campos siempre tuvo la necesidad de dedicarse al mundo de la interpretación y aunque no pudo hacerlo si dejó grandes momentos donde interpretó, ‘Por la callé de Alcalá’ o en 1994, en el programa ‘Telepasión’ donde apareció cantando ‘Sabor a mí’.

Bailarina y buena amiga

La presentadora también ha demostrado ser fiel y amiga de grandes figuras como Rafaella Carrá donde en 1992, en el espacio de la italiana llamado ‘Hola Rafaella’ además de cantar, bailó con ella. Este momento dejó demostrado la gran amistad que ambas tenían y tuvieron hasta el fallecimiento de la artista italiana en julio de 2021.

Sincera y justiciera

La comunicadora tras trabajar en Telecinco durante 8 años con el programa ‘Día a día’ da el salto a la competencia, Antena 3, para presentar ‘Cada día’. Su sinceridad a la hora de decir lo que piensa siempre ha sido su fuerte y prueba de ello fue al comienzo de dicho espacio donde no quiso dejar pasar el dedicarle unas palabras al que fue su jefe.

‘’Cuando sale un imbécil diciendo tonterías... Yo no he visto una persona que haya cogido, de verdad, una perra más grande conmigo que ese que dice tantas tonterías. Ese que dice: 'Estamos encantados’... Uno que tenía el 26%, ahora tiene el 20%, el 19%... y dice que estaban encantados de que se haya ido esa que tenía el 26, 'antes de que nos hundiera', dice el hijo de su madre. Uy, ¡he dicho hijo de su madre!". "Mira, te voy a decir una cosa: ¡Cállate ya! ¡Vete a tu tierra ya y cállate ya! Tú estás aquí porque no te quieren allí. Vete y cállate, que has perdido siete puntos, siete puntos que has perdido. Y todavía no estamos más que empezando. Nosotros estamos muy modestamente, levantando cabeza poco a poco. Pero tú, has perdido siete puntos. Me voy a poner de pie... Y esta cadena va lentamente, pero ha ganado mínimo cuatro ó cinco puntos. Y tú has perdido seis. ¡Gilipollas!. ¡Cállate ya, que te calles ya, que te calles, que a mí no me soborna nadie! Que me has querido sobornar y por eso me he ido. Ya está, ya lo he dicho, se acabó. Ya no hablo más de este tema... Pero, ¿no me ibas a demandar porque no querías que me fuera? ¡Y ahora resulta que estaba encantado!"

La sinceridad que tanto la caracterizó fue la misma que le otorgó ser 'La voz de la audiencia' durante una etapa en el programa 'Sálvame' permitiendo dar voz a los telespectadores además de aprovechar y cantarle las cuarenta a los colaboradores y presentadores de dicho espacio, especialmente a Jorge Javier Vázquez.

Humorista

En 2014 inició una relación con el cantante chileno Edmundo Arrocet. Tras seis años de noviazgo y tener una canción en común, ambos ponían punto y final. La presentadora visitó el espacio de MovistarPlus+, ‘La Resistencia’, presentado por David Broncano donde protagonizó un momento lleno de humor. Durante la entrevista, la actriz Candela Peña entraba regalándole una pequeña bola del mundo haciendo referencia a su ya terminada relación. ‘’El mundo es tuyo’’, le decía Peña a Campos para momentos más tarde, la periodista coger la bola y girarla a la vez que cantaba la canción ‘El mundo’ de Jimmy Fontana y confesar que se había despertado de una pesadilla.

Reina de reality

Entre 2016 y 2018 la propia María Teresa, junto a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, protagonizaron un reality llamado ‘Las Campos’. En él se mostraba el día a día de la familia Campos llegando incluso a viajar a Nueva York, Miami, Chile o Buenos Aires además de cumplir uno de los sueños de la periodista: ser Audrey Hepburn.

Sus ganas de seguir comunicando

En sus últimas participaciones televisivas, en una entrevista con Anne Igartiburu en el programa ‘Diez momentos’, Campos no dudó en dejar claro que ella ansía trabajar aunque fuera de colaboradora; la información era parte de su fuerza vital. ‘’No soy ni más ni menos que nadie.. habré hecho cosas que no habrán gustado pero, Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar, porque aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en casa sentada, a mí eso me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo'', confesaba.

''Habrá quien piense que yo quiero más, no estoy hablando de hacer un programa, estoy hablando de hacer una colaboración, algo que me haga sentirme que me levanto por la mañana y hago cosas…; pero todo no se puede tener en la vida, a lo mejor ya he tenido demasiado”, concluía a corazón abierto.

Bertín Osborne con María Teresa Campos Mediaset

Su última aparición fue en marzo de 2022 de la mano de Bertín Osborne. El presentador se rodeó de la familia Campos en la cada de la hija pequeña de la comunicadora donde hablaron de su pasado, sus lazos familiares y hasta la veterana periodista recordó momentos vividos con Osborne.

María Teresa Campos ha sido y será una profesional que por donde ha pasado ha dejado estela ganándose por mérito propio y por el cariño de la audiencia española el merecido término de ‘’Reina de las mañanas’’.