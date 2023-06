Ana Rosa Quintana muestra su solidaridad hacia Pablo Iglesias y le lanza un recordatorio: ''Todos tenemos familia''

Ana Rosa Quintana lo ha vuelto a hacer. La periodista ha querido aprovechar su espacio de trabajo en Mediaset, 'El programa de Ana Rosa' para lanzar un mensaje a Pablo Iglesias, ex líder del partido político Podemos. Las elecciones del 23 de julio además de causar revuelo entre los españoles ha provocado movimientos políticos a contrareloj. Este es el caso de Yolanda Díaz, la portavoz del nuevo partido político llamado Sumar, está en boca de todos tras sus negociaciones con otros partidos como Más País o Podemos, especialmente con este último. La gallega habría dejado fuera de su lista a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Tras saber que Montero no forma parte del equipo de Díaz, Iglesias (ex integrante de dicho partido y marido de la ministra) ha dado una serie de declaraciones en radio en las que defiende a su mujer por todo el acoso y presión que sufre desde hace tiempo. "La he visto estos años aguantar en público con dignidad, conteniendo la rabia, ataques e insultos indecentes. La he visto en privado sufrir, llorar, preguntarse si todo esto tenía sentido cuando tienes tres hijos pequeños, que poco a poco te van preguntando por qué los conoce todo el mundo", decía el politólogo.

Al escuchar estas palabras, la presentadora de Telecinco no ha querido quedarse callada por lo que ha mostrado su solidaridad no sin antes antes lanzarle un recordatorio. ''Hombre, hay que entender que es verdad que uno es político, pero que también es persona y que en su intimidad, pues se sufre con muchas cosas'', comenzaba a decir la de Usera.

‘’Pero Pablo, todos tenemos familia, ¡eh! Todos tenemos familia, todos tenemos hijos y cuando estás en un sitio público pues a veces... qué les voy a contar yo, a veces las cosas que te dicen'', continuaba diciendo la presentadora para recordarle al político que no es el único que sufre con los comentarios, ya que él también le ha dedicado, en numerosas ocasiones, comentarios llamativos.