Patricia Donoso ataca a Ana Rosa Quintana y la culpa del fin de 'Sálvame': ''Me parece usted la peor persona y presentadora que tiene España''

Ana Rosa Quintana parece que no levanta pasiones entre muchos españoles y sino que se lo digan a Patricia Donoso, ex colaboradora de ‘Sálvame’ y ex participante de ‘Supervivientes 2023’. La abogada ha arremetido contra la presentadora en sus redes sociales a través de un escrito y de un vídeo de cuarenta segundos donde no ha querido dejarse nada guardado en el tintero.

Donoso acusa a la de Usera de ser la culpable de que el programa de las tardes más longevo de la televisión cierre su emisión el próximo 23 de junio."Querida Ana Rosa Quintana, en la vida debes aprender a no escupir para arriba, porque te puede caer en la cara", comienza escribiendo la psicóloga y penalista para acusar a la presentadora de tener un aliado, Borja Prado.

"Conseguiste destruir 200 familias, pero no conseguirás mucho más y seguirás caminando hasta que indiquen dónde está la puerta de salida", continua escribiendo para luego recriminar a Quintana su falta de empatía por alegrarse de las desgracias ajenas. Minutos más tarde, la ex superviviente lanzaba un vídeo.

‘’No te tengo miedo’’, afirmaba Donoso para también lanzar otra acusación hacia Cristina Tárrega, presentadora de Telecinco y colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’’. ‘’Yo no soy como Cristina Tárrega que te lame el culo, como todo el mundo porque tiene que comer de usted. Yo, por suerte no tengo que comer de usted ni de nadie’’, continuaba diciendo.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' además de decidarle estas palabras a Quintana también la ha comparado con María Teresa Campos. ‘’Dicho esto, me parece usted la peor persona que ahora mismo tiene España. Me parece la peor presentadora que tiene España. Me parece bajuna, asquerosa y rancia. No le llega ni a la suela de los zapatos a María Teresa Campos y cada vez que me pongo el abrigo de Yves Saint Lauren me acuerdo que me lo vendieron a mí y no a usted.’’, concluía.