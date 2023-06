Ana Rosa Quintana va a por todas en las elecciones del 23J: ''Vamos a estar aquí''

Desde que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciara, el pasado 29 de mayo, el adelanto electoral para el 23 de julio, los programas dedicados a la tertulia política han tenido que ajustar, a contrarreloj, su contenido provocando el adelanto de la cobertura a dichas elecciones. Una de las afectadas ha sido la propia Ana Rosa Quintana.

La presentadora de Telecinco, quien acusó a Sánchez de ‘’Trumpismo en estado puro’’ afirmando tras el resultado de las elecciones municipales, que llegaba el fin del ''Sanchismo'', ha sido una de las protagonistas en ajustar el contenido de su espacio, ‘El programa de Ana Rosa’. La de Usera comenzó sus entrevistas a los candidatos a la presidencia el pasado jueves 1 de junio charlando con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo.

Tras este adelanto, la propia Quintana ha dejado claro que es capaz de renunciar a sus vacaciones de verano para dar la máxima cobertura posible de todo lo relacionado con las elecciones del 23J. “¿Algunos pensábais iros de vacaciones en julio? Yo también, pero ya no”, espetaba con ironía. “Pero en julio nos vamos tú y yo de vacaciones, en alternancia”, le respondía su compañero Joaquín Prat. “Pero una semanita, el resto vamos a estar aquí”, volvía a responder Quintana afirmando su presencia en la semana previa a dichas elecciones.

Después del anuncio de Sánchez, muchos medios se han preguntado que va a ser del nuevo espacio que Mediaset tiene preparado a la presentadora ya que a partir del 23 de junio, ‘Sálvame’ dirá ‘’adiós’’ tras 14 años en antena. La periodista confirmó que la empresa de comunicación le había propuesto, a través de su productora (llamada Unicorn Content), que se encargara del nuevo horario de las tardes.

“No voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política”, decía con contundencia. Este adelanto electoral parece haber trastocado sus planes y los de Mediaset por lo que habrá que esperar qué nuevo enfoque tendrá el nuevo espacio de Ana Rosa por las tardes.