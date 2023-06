Andrés Hurtado, presentador de Miss Perú, despide en directo al productor del programa: ''Acá las cabezas se cortan inmediatamente''

La televisión panameña sufrió el pasado sábado, en pleno directo, una situación bastante incómoda. El programa ‘Sábado con Andrés’, presentado por Andrés Hurtado, celebraba la elección de Miss Perú. El programa iba sobre ruedas, las aspirantes a la corona se mostraban nerviosas. Hurtado iba realizando preguntas a cada una de las chicas hasta que llegó el turno de una de las candidatas. ‘’¿Cuál consideras que es tu mayor medio?’’, le decía el presentador quien leía el guion.

La joven al escuchar la pregunta entró en confusión. ‘’¿Medio?’’, preguntaba nerviosa. ‘’Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, ¿puede ser miedo...?", continuaba diciendo Hurtado cabreado. El presentador peruano, tras ese pequeño error, no dudó en buscar al responsable llamando al productor del programa, José Malpartida.

"Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor", comenzaba a reprocharle el presentador al Malpartidda a la vez que se acercaba a las cámaras. "Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así", seguía diciendo Hurtado.

"Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor... Me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’. Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? ", concluía sentenciando al productor quien asumió su error y se marchó no sin antes llevarse la escaleta como recuerdo. Las redes ante tal situación han estallado demostrando el descontento que sienten hacia esta actitud definiéndola como dictadora y déspota.