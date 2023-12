«Animamos a los editores a que lancen el mismo día la versión impresa y la de audio del libro»

Matthew Gain, vicepresidente senior de Audible para Europa, y Juan Baixeras, country manager de Audible en España e Italia, están perfectamente afinados. Son dos notas sostenidas en el creciente audio entretenimiento de calidad que ofrece la plataforma de Amazon. LA RAZÓN los reunió en Madrid para una entrevista en los que se presentaron los datos anuales de la empresa, para hablar de la competencia, el estado actual y futuro del negocio.

Audible celebra tres años en España. ¿Cómo ha sido la evolución del audio entretenimiento en Europa y en España?

Matthew Gain: Estaba en 2016 en Australia cuando me uní a Audible. Yo era muy bueno en comprar libros en librerías, ponerlos encima de la mesilla de noche y no leerlos nunca. Un amigo me introdujo el mundo de Audible y fue como una epifanía: es mi trabajo soñado, que vuelve a introducir los libros en mi vida. No tenía tiempo para ellos. Eso diría en lo personal. He visto como ha resurgido de manera increíble el mundo del audio entretenimiento y los podcasts en respuesta a varias cosas: el escenario en el que la gente quiere libros en su vida pero no tiene tiempo para leer, y el audio te da esa oportunidad. Pero también es un poco una respuesta al cansancio de la pantalla, especialmente durante la pandemia, donde pasábamos mucho tiempo mirándonos a través de pantallas todo el día. Audible es una forma de crear entretenimiento separado de una pantalla y hay momentos en los que los ojos están ocupados, pero la mente no, y ahí es donde entra Audible y donde mejor funciona. Cuando sacas al perro a pasear, cuando conduces tu coche, limpias la casa, en un tren yendo al trabajo es donde funciona. Creo que hemos recorrido un kilómetro y hay mucho camino por recorrer.

Juan Baixeras: Me incorporé a Audible hace cinco años con el mandato claro de lanzar un servicio para España de algo que era una categoría prácticamente inexistente, pero que ya venía dada del aprendizaje que nosotros teníamos en grandes mercados como el americano, el inglés o el alemán, y también en mercados específicos tanto en Francia como en Italia. En España lanzamos en el 2020, ¿por qué no antes? Porque tienen que darse una serie de características, no solo que tú quieras hacerlo, sino que la industria esté más preparada para eso. En esto contamos con la colaboración de actores fundamentales en esta industria, como son los grupos editoriales, que ya habían visto cómo en otros mercados la categoría del audiolibro estaba teniendo un fin muy importante y una facturación más importante todavía. El lanzamiento con grandes de la industria como Planeta ha hecho que otras grandes editoriales colaborasen y vieran en la industria del audio entretenimiento un pilar que era un complemento a sus ingresos de venta de libros físicos, digitales, y audiolibros.

¿Qué tienen de distinto el mercado europeo y el español?

Matthew Gain: He trabajado en Australia, Asia (viví en Japón), India. También en España, Reino unido y ahora estoy en Berlín. Claro que hay diferencias locales, pero es curioso lo mucho que se parecen también. Por ejemplo «Harry Potter», es un fenómeno global, incluso en Japón. Lo que encontramos es que las similitudes en las ventas en audible es un gran reflejo de lo que se venden en los libros impresos. Por eso animamos a los editores a que lancen el mismo día la versión impresa y la versión de audio del libro. Siempre hay que encontrar las estrellas locales para ver qué funciona. Los géneros sí que se parecen, por ejemplo el bienestar es una buena categoría, también la ciencia ficción y la fantasía.

Juan Baixeras: En España en el top diez, siete son autores españoles. En España hay una combinación del éxito (por supuesto «Harry Potter» siempre va a estar en lo alto, como está «El Señor de los Anillos»), y luego están las cosas específicas, es decir, el último libro de Almudena Grandes. En el mundo de las categorías España no es diferente de como funciona en otros mercados, en ficción las grandes novelas o grandes best sellers, seguidos igualmente de lo que es ciencia ficción. Y luego está el mundo de la no ficción, donde está una categoría que ha sido una gran sorpresa para nosotros porque no sabíamos que iba a ser tan potente: el mindfulness y la autoayuda.

¿Le tienen miedo a Spotify?

Esta es una industria en crecimiento . Hay Spotify y otros competidores. Porque todos en competencia lo hacemos mejor para los clientes. Para ser sincero, siempre nos hemos centrado en los clientes. Si piensas en la competencia estás un poco esquivando balas y se te olvida el secreto de todo éxito, que son los clientes.