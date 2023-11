Arturo Valls confiesa de qué trabajo estuvo a punto de ser despedido y cómo sus compañeros salieron en su defensa

Si a todos le preguntan sobre un programa en el que Arturo Valls, el Gran Wyoming y Pablo Carbonell fueran protagonistas, todos recordarían aquel espacio de Mediaset de los años 90 llamado ‘Caiga Quien Caiga’. El presentador de ‘Mask Singer’ ha concedido una entrevista en ‘A las bravas’, programa de Raúl Pérez en la Cadena Ser, donde ha confesado que su puesto de trabajo en aquel mítico programa pudo verse truncado.

Vall comenzó en ‘CQC’ dos años después de su estreno, en 1998. El cómico y actor venía de una televisión local valenciana sin saber que aquel programa sería su punto de despegue. Aunque todo parecía ser bonito, en aquel entonces los productores del espacio vieron que el valenciano no encajaba con el formato, hecho que Valls ha justificado que siempre le tocaban ‘’los reportajes más chungos’’ y ‘’los más difíciles de sacarle brillo’’, poniendo de ejemplo cuando tuvo que viajar a Murcia y hacer un reportaje sobre el río Segura en el que la gente cantaba ‘’El río Segura huele a mierda pura’’.

A pesar de sus esfuerzos por ‘’brillar’’, los altos cargos del programa se pusieron en contacto con él. ‘’Me dicen que soy un reportero de segunda en un programa de primera. Ahí me tiemblan las piernas y se me viene todo abajo’’, comienza recordando y confesando para afirmar que ‘’no hubiera pasado nada si hubiese sido despedido pero que en aquel momento sufrió un bajón absoluto’’.

Sin embargo, lo que parecía ser un hachazo para su persona, supuso un gesto de compañerismo ya que Carbonell, Wyoming y el director del programa en aquel entonces, Edu Arroyo, salieron en su defensa afirmando que ‘’este tío igual hay que darle otra oportunidad. Este tío mola y puede estar bien’’, relataba el protagonista. ‘’Se plantaron ahí: ‘Oye, no no, que nosotros queremos que siga’’’, continuaba relatando para concluir con un ‘’Y aquí sigo’’.

Sin duda Arturo Valls ha sido, y es, ese profesional que se ha ganado el cariño de la gente por su manera de presentar y su característico humor y prueba de ello han sido los espacios donde ha trabajado como ‘Camera Café’, ‘Ahora caigo’, ‘Tu Cara Me Suena’, ‘Me Resbala’ o ‘Mask Singer’.