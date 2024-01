Así es el escenario del Benidorm Fest 2024 que se estrena hoy

Esta misma noche, a partir de las 22:50 horas, da oficialmente comienzo el Benidorm Fest 2024. La gala de esta noche, que se podrá ver en RTVE, será también la puesta de largo del nuevo escenario, donde se sucederán las actuaciones de los primeros ocho semifinalistas: Lérica, con "Astronauta"; Noan, con "Te echo de -"; Sofía Coll, con "Here to Stay"; Mantra, con "Me vas a ver"; Miss Caffeina, con "Bla, bla, bla"; Quique Niza, con "Prisionero"; Angy, con "Sé quién soy" y Nebulossa y su "Zorra".

El sábado pasado, RTVE ha abierto las puertas del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm para mostrar el escenario del Benidorm Fest 2024. Una visita que ha contado con la presencia de responsables de RTVE, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm, junto a un grupo de periodistas, para explicar las novedades del plató mientras se ultiman los preparativos de las galas. A la visita han asistido José Luis Muñiz, director de Producción y Medios de RTVE; Nuria Montes, consellera de Turismo, Industria, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana; y Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. También han estado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; y Jesús Carrobles, concejal de Festivales y Eventos de Benidorm.

Novedades en el plató del Benidorm Fest

Como en años anteriores la escenografía y espacios para la técnica y publico están repartidas en varias zonas principales: backstage (391,81m2), escenario principal (580,28 m2), zona público foso (680,39 m2), Green Room (475 m2) y prensa (657 m2). El espacio total ocupado en el pabellón entre escenografía, público y espacio técnico es de 5.000 m2.

El escenario principal consta de una pantalla fija en el centro del espacio de escenificación soportada por un gran elemento estructural y decorativo en forma de gran arco elíptico auto iluminado. En el centro de dicho arco se encuentra una pantalla móvil que se puede desplazar de forma trasversal para dejar paso a una obertura de seis metros libres de luz para el acceso al escenario de los elementos móviles escenográficos que deben entrar y salir del backstage hacia la zona de escenificación durante el show en directo.

Los detalles se completan en los laterales, con dos estructuras simétricas en sección curva que sostienen una pantalla de 7,5 metros de ancho por seis de alto para el poyo visual de las actuaciones. En cada "hombro" del escenario se encuentran unas salidas para elementos escenográficos de poca envergadura y personal del staff técnico y artistas. Para el disfrute de los asistentes a las dos semifinales junto a estas salidas, encontramos otras dos pantallas con sección curva que visten los laterales del escenario.

En el suelo del escenario se encuentra implantada una gran pantalla circular protegida por un pavimento de cristal transparente. En su perímetro se encuentran también empotrados tres arcos de leed auto iluminados. La otra intervención escenográfica se ha hecho en la zona de Green Room. Esta es en forma de abanico en planta con accesos laterales por escaleras. Ocho grandes anillos circulares con sofás y mesillas auto iluminadas albergaran la zona de reposo de los artistas concursantes después de su actuación. A ambos lados de la Green Room se encuentran dos zonas simétricas de forma circular en planta donde se encuentra el jurado con espacio para ocho personas y un set de presentación del show con espacio para tres presentadores. Ambos sets dispondrían de arcos de luz leed auto iluminados.

La Green Room dispondrá de un extensísimo banner auto iluminado con leed RGB que vestirá todo el fondo. El resto del espacio se organiza para la implantación de la torre técnica (donde se ubican el personal técnico de iluminación, sonido y control de pantallas) equipamiento técnico (cámaras, grúas, vías de travelling, sonido, etc) y accesos de público y personal técnico.