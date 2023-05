Asraf Beno desvela por error los pactos que existen en 'Supervivientes 2023'

Momentos antes de que el nombre de Ginés Corregüela saliera a la luz como el nuevo expulsado de ‘Supervivientes 2023’, la palapa se encontraba en un ambiente caldeado y no precisamente por las altas temperaturas que caracterizan a Honduras. Tras la prueba de recompensa en la que Asraf le negó a Artùr que comiera del cocido que la organización les había preparado a los concursantes, el presentador, Jorge Javier Vázquez, conectó con los concursantes para saber que tenía que decir el míster tras su decisión.

Lo que no se imaginaba Asraf Beno es que su argumento para defenderse le traicionaría desvelando así el pacto que podría tener él mismo con el propio Artùr. ‘’Asraf, nos hemos quedado flipados con tu decisión’’, comenzaba a decir el presentador de Telecinco. ‘’¿Sí?, le he pedido disculpas, porque ha sido un impulso y no me lo esperaba de él’’, se defendía el concursante no sin antes volver a develar que otros concursantes tienen un pacto preparado desde antes que empezara el reality.

‘’ Hay que saber el contexto ya que yo había hablado por teléfono con él, de que iba a entrar, mediante su repre, así que había ese lazo, esa unión tipo como la de Manu y Raquel y esas cosas. Entonces al escuchar que soy su enemigo, no me lo esperaba y el impulso ha sido ese’’, continuaba soltando para protegerse mientras Arias no daba crédito de que este la nombrase y más para desvelar la unión que existe entre ella y Cortés. Artur, por su parte, también se mostraba sorprendido de las palabras de su compañero de concurso.