Eurovisión 2023: Chanel sobre Blanca Paloma: "Va a enamorar a Europa. ¿Posición?, la primera”

Con pocas horas por delante para que podamos disfrutar de la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión, numerosos rostros conocidos están apoyando a la representante española en el certamen, Blanca Paloma. Pero sin duda la artista ilicitana sentirá muy cercano el apoyo de una igual, Chanel Terrero, nuestra representante en Turín en 2022 y que logró una merecida tercera posición y que, desgraciadamente, no fue invitada a participar en la gala final de este sábado 13 de mayo por la BBC. La hispano cubana se ha desecho en halagos hacia su compañera en una entrevista en "Las mañanas KISS" y aprovechó para confesar cosas que todavía tiene guardadas de su experiencia

A la pregunta por su experiencia vital ligada al Benidorm Fest y a Eurovisión, Chanel asegura que "estoy muy orgullosa de cómo lo gestioné todo, tuve los pies en la tierra y el alma en el aire". Sin dejarse llevar por la pasión tiene claro cuál fue la clave: "Supe equilibrar ese momento de saber que estaba haciendo un trabajo. De cabeza fría. De saber que tenía que concentrarme. Fui muy consciente a la vez de lo que estaba viviendo".

Incluso puso de manifiesta lo que ya sabía sobre su condición física en aquellos momentos y que culminó con su aparición con gafas de sol a su vuelta a Madrid: "Además, estaba enferma. El día de Eurovisión estaba malísima. No se lo había dicho a nadie salvo a dos de mis mejores amigos, por supuesto a nadie del equipo. Me eché una siesta de dos horas y me levanté taponadísima". Incluso en esas condiciones dio todo por su parte y fraguó uno de los mejores resultados eurovisivos para España en toda su historia.

Quisieron saber en "Las mañanas KISS" si estaría dispuesta a hacer una sesión tipo Shakira con Bizarrap y dedicar algún tema por todo lo sucedido: "Me encantaría", adelantó, matizando que tiene "la nevera llena de recados que enviar. Empezaría con todo el año 2022…". Llegó el momento de hablar de Blanca Paloma y de la candidatura española de este año y se le pidió una valoración: "No soy nadie para valorar, pero como público que consume su arte creo que es una artista increíble. Se mete muchísimo, se regala un montón. Tiene un nivel vocal brutal. Tiene una seguridad y un tesón, un foco tan claros… Cuando se suba al escenario va a enamorar a Europa seguro”.

En esta línea también quiso arriesgar con el resto del palmarés y situó a Loreen "creo que segunda y tercero este chico que canta Cha cha cha y tal… Finlandia. Me encanta”.

Chanel incluso se atrevió con un pronóstico sin ningún tipo de duda sobre la posición que conseguirá la ilicitana en Liverpool el próximo 13 de mayo: “¿Cómo que qué posición? ¿Qué pregunta es esa? ¡La primera!”,