La defensa de Isa Pantoja a Asraf Beno tras dejar sin comida a Artur en 'Supervivientes 2023'

No hay prueba de recompensa en ‘Supervivientes 2023’ que cause algún conflicto entre los participantes que quedan en el concurso. En el nuevo juego tenían que recorrer un camino de obstáculos sobre el agua para coger unas piezas de un puzzle para ser arrastrados por otros compañeros con el fin de llegar a la orilla. Una vez recopiladas todas las piezas, cada equipo debía montar su correspondiente puzzle.

Los supervivientes, que ya casi estaban saboreando el cocido, fueron informados por Laura Madueño, presentadora del programa desde Honduras, que debían someterse al destino. Dicho destino consistía en una rueda con sobres los cuales iban a decidir cuánto de cocido iban a comer y cómo. Era el turno de Artùr Dainese por lo que tenía que nombrar a uno de sus compañeros como su enemigo. ‘’Mi enemigo, yo no tengo enemigos aquí’’, decía el italiano mientras Madrueño le especificaba que podía elegir con quien peor se llevaba.

El concursante eligió a Asraf ya que recientemente tuvieron una discusión. Tras la decisión de Artur, la presentadora se dirigió a Beno para saber cuánto cocido dejaría que comiese su compañero de reality. ‘’Nada, porque eso no me lo esperaba’’, decidía el míster dejando al italiano sin comer.

Una vez en plató, el presentador del concurso y de Telecinco, Jorge Javier Vázquez se dirigió a la novia de Asraf Beno, Isa Pantoja, para saber qué le parecía la decisión de su chico. "No lo he visto entero porque ha pasado todo muy rápido. He visto que luego se ha arrepentido y sí que quería que comiese, pero ya era tarde. Yo creo que ha sido como 'todos ya están mal conmigo y el que acaba de llegar también me elige a mí. Ya no puedo más’", decía con claridad la pequeña del clan Pantoja.