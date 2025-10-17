Atresmedia triunfa en Cannes y refuerza su liderazgo internacional con nuevos acuerdos en MIPCOM 2025

Atresmedia destaca en MIPCOM 2025 con nuevos acuerdos internacionales que refuerzan su liderazgo global en la ficción española. El sello Atresmedia ha vuelto a situarse en el epicentro del audiovisual internacional durante el MIPCOM 2025, celebrado en Cannes. Su división comercial, Atresmedia Sales, ha cerrado importantes acuerdos de distribución con cadenas y plataformas de todo el mundo, reforzando así el liderazgo del grupo en la producción y exportación de contenidos en español. Entre los acuerdos más destacados, ‘Alba’ continúa expandiéndose con su llegada a Portugal (SIC), Grecia (Alpha) y los Balcanes (Telma). ‘Entre tierras’, protagonizada por Megan Montaner, aterriza en Finlandia a través del canal YLE, mientras que ‘Mariliendre’, la primera ficción musical de atresplayer, se verá en el canal público portugués RTP.

Nuevas ficciones que conquistan mercados internacionales

El thriller ‘Honor’ llegará al Reino Unido gracias a Walter Presents y también a Grecia mediante Nova. Por su parte, ‘Beguinas’, ambientada en el siglo XII y protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González, suma nuevos territorios en Portugal y Finlandia. Asimismo, ‘Santuario’, protagonizada por Aura Garrido y Lucía Guerrero, se emitirá en los territorios bálticos y Portugal, y ‘El Gran Salto’, con Óscar Casas, alcanzará Grecia y Portugal. RTP también ha adquirido las comedias ‘Déjate ver’ y ‘Dos años y un día’. La prestigiosa consultora THE WIT ha destacado ‘Las hijas de la criada’, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, como una de las producciones más relevantes del año. Con éxitos globales como ‘Ángela’, premiada en los C21 International Format Awards 2025, y títulos emblemáticos como ‘La Casa de Papel’, ‘Veneno’ o ‘Vis a vis’, Atresmedia se consolida como embajadora mundial de la mejor ficción en español.