Marvel cerrará con su nueva serie una trilogía de 13 años que ha pasado desapercibida

Más allá de las películas, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se ha extendido a las series de televisión, donde también desempeñan un gran papel las citaciones o arcos narrativos que conectan las historias de los distintos personajes que campan por el UCM.

Y una de las últimas conexiones tiene que ver con la nueva ficción que Marvel Studios presentó oficialmente en la Comic Con de Nueva York la pasada semana junto a 'Vision Quest' o la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again', entre otras. Sin embargo, es tan sutil, que ha pasado con pies de plomo.

Y esa nueva serie es 'Wonder Man', que Disney Plus+ estrenará el próximo 27 de enero de 2026 y que supondrá el cierre de una trilogía que comenzó hace 13 años y nadie había reconocido como tal, pero que concierne a Trevor Slattery, interpretado por Sir Ben Kingsley.

Este personaje apareció por primera vez en 'Iron Man 3', en 2013, como un actor fracasado al que le habían encargado hacerse pasar por el Mandarín, el terrorista perfectamente idealizado. Tras esa pequeña aparición, el personaje parecía estar destinado a quedar en el olvido hasta que 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' volvió a darle una nueva oportunidad, relacionándolo nuevamente con el robo de identidad.

Y ahora, con la nueva miniserie, su historia se transformará en una especie de trilogía que no estaba planificada, tal y como aseguró el productor ejecutivo y cabeza de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios, Brad Winderbaum. "Su arco narrativo ha terminado convirtiéndose en una trilogía que no estaba entre los planes iniciales. Es una de las cosas más sorprendentes que nos han pasado", afirmó.

En la serie, Yahya Abdul-Mateen II interpreta Simon Williams, un doble de acción y aspirante a actor que intenta relanzar su carrera interpretando al superhéroe Wonder Man en una película. Y es en el set de rodaje donde encuentra a Slattery, que también busca una redención en el mundo del espectáculo tras las desventuras vividas con los Diez Anillos. En definitiva, un encuentro que promete momentos llenos de ironía y reflexión entre la línea entre héroe y actor, realidad y ficción.