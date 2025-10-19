Juan del Val, contundente con las críticas por su Premio Planeta 2025: "Son prejuicios"

Desde que recibiera el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor', el escritor Juan del Val ha recibido una gran cantidad de críticas en redes sociales descalificando su capacidad para escribir, al igual que muchas de ellas apuntaban a su trabajo en distintos programas de Atresmedia, que pertenece al mismo grupo que el del galardón.

El colaborador de 'El Hormiguero' en Antena 3 y de 'La Roca' en laSexta, eligió este último para responder este sábado a todos esos mensajes, asegurando que, que incluso "es algo que me reconforta". "Un hater que te odia y está el tío sufriendo, esto me encanta", ha añadido, para después referirse a las críticas, que acepta "absolutamente todas" porque "gente que tenga un criterio para hablar de una novela, o hablar de mí como personaje" le parece "fenomenal".

Sin embargo, ha puntualizado el hecho de que su novela solo ha sido leída por los miembros del jurado y hasta el 5 de noviembre no verá la luz en las librerías: "No se puede cuestionar un Premio Planeta que se da a una novela cuando la novela no ha salido".

"Dilo el día 5 de noviembre. A partir de ahí puede decir: 'joder, vaya desastre de novela, qué pedazo de novela, me parece muy merecido, me parece completamente inmerecido... y fenomenal. A partir de ahí, todo lo demás, son prejuicios", ha proseguido.

En cuanto a su trabajo en Antena 3, ha admitido que "es evidente" porque lleva siete novelas publicadas y "han ido muy bien cuando salía menos en la tele o no salía, han ido muy bien cuando ha salido después en la tele".

"Hay una base de lectores que me siguen por lo que escribo, y para mí lo que es este premio es una oportunidad sideral, la mejor oportunidad que puede existir, para llegar a gente con lo que yo escribo. Porque evidentemente estamos hablando de una repercusión que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa", ha sentenciado.