Cuatro recupera la ficción para su prime time y este lunes estrena ‘Objetivo: París’

A partir de este lunes 20 de octubre a las 23:00 horas, Cuatro volverá a apostar por emitir una serie en su prime time y la ficción elegida por la cadena será 'Objetivo: París', concebida como el primer spin-off televisivo de la popular saga cinematográfica de acción 'Objetivo'. Lo hará casi un año después de emitir su última ficción, 'Los que van a morir te saludan', en noviembre de 2024.

Para ello, el canal de Mediaset ha estado preparando a la audiencia durante los días previos, primero con la emisión de 'Objetivo: Londres' el pasado viernes y de 'Objetivo: Washington D.C.' el día después. De esta forma, las intrigas políticas, la corrupción en las altas esferas y el espionaje no serán desconocidos al público que comenzará a seguir 'Objetivo: París', cuya trama traslada al espectador a una carrera contra el tiempo para defender el país galo de un oscuro plan de venganza.

La ficción cuenta con ocho episodios y Gerard Butler pasará a la producción ejecutiva, dejando la interpretación en manos de Tewfik Jallab y Ritu Arya. El reparto lo completan destacados intérpretes internacionales como Sean Harris, Emmanuelle Bercot, Nathan Willcocks y Camille Rutherford, entre otros.

En el primer capítulo, Vincent Taleb, jefe de seguridad del ministro de Defensa francés, Philippe Bardin, se ve obligado a entrar en acción tras un ataque terrorista en la embajada británica en París. El responsable del ataque, Jacob Pearce, busca vengarse de Philippe y no se detendrá ante nada para lograrlo.

Aunque Vincent está en desventaja, la llegada de Zara Taylor, una experimentada agente de MI6, le brinda una oportunidad para combatir esta amenaza. Juntos, tratarán de desenmascarar a Pearce y detenerlo antes de que lleve a cabo un nuevo ataque en la capital francesa.

Y en la segunda entrega, tras las últimas e impactantes acciones de Jacob Pearce, Vincent y Zara están decididos a impedir que Pearce culmine su oscuro plan. Entretanto, el grupo de trabajo se reúne con Pascal Moulin, poderoso CEO de una importante empresa de Defensa a la que Jacob ha puesto en su punto de mira.