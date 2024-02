Bambie Thug representará a Irlanda en Eurovisión 2024 con “Doomsday Blue”

A finales de enero se celebró el Festival Irish Eurosong 2024, la final nacional de Irlanda para elegir representante para el Festival de la Canción de Eurovisión en mayo en Malmö, durante el popular programa de entrevistas "The Late Late Show". Seis candidatos participaron y ganó Bambie Thug con su canción "Doomsday Blue".

La canción y la artista fueron elegidos por un jurado profesional irlandés (33%), un jurado internacional (33%) y votación pública (33%). La artista consiguió un total de 32 puntos, con Alisha y "Go Tobann (Suddenly)" con 24 y Next in Line, con "Love Me Like i Do" con 22. Bambie Thug es un artista independiente de rock gótico con más de 45.000 oyentes mensuales a través de su propia plataforma de música diseñada por él mismo, “Ouija Pop”. Bambie es conocida por sus excelentes presentaciones en vivo que les aseguraron un lugar en el Download Festival con entradas agotadas.

Nacida el 6 de marzo de 1994 en Macroom (Country Cork), su nombre fuera del escenario es Cuntry Ray Robinson. El padre de Bambie es sueco y su madre es irlandesa, tienen tres hermanas. Bambie se entrenó para convertirse en bailarina y, para recibir su formación de baile patrocinada, se mudaron a Londres. Tras romperse el brazo, ya no pudo recuperar su cuerpo para bailar como antes y cambió a estudiar teatro musical. Tras ganar la cantante se sorprendió: ""Había pancartas y todo".

En una entrevista con Ray D'Arcy en RTE Radio 1, Bambi explicó que "Fue una locura. Definitivamente estaba teniendo un momento un poco disociativo, una experiencia extracorporal durante todo el asunto, para ser honesto. Pero había mucho amor en la sala. Había mucho apoyo". Referente a que "tenía a mi mamá, a mi hermana y a mis dos mejores amigas de cuando fui a la universidad aquí, antes de ir a Londres. Me sentí muy abrazada y fue hermosa. Estoy muy agradecida". Declarada como no binario, explicó que "estaba a punto de decir que me rompió el corazón, pero no fue así, me llenó el corazón. Realmente no esperaba que el país me apoyara tanto. Aún así, me emociona mucho".