Bruja, no binaria y "absoluta basura" según un sacerdote, ¿quién es Bambie Thug, representante de Irlanda para Eurovisión 2024?

Un eurodrama más y ya nos salen por las orejas. Tras el repaso de "Zorra" de Nebulossa y su coleo, y la irrupción de Windows95man entre los candidatos nacionales, llega el turno de Irlanda, que ha escogido a Bambie Thug como representante del país en Eurovisión, y que ha desatado algunas opiniones muy feas sobre sus convicciones y su naturaleza no binaria.

Tras ganar el Irish Eurosong 2024 en enero pasado, Bambie Thug ha sido testigo de mensajes de odio en línea cometidos por los "enfurecidos por mi hermoso arte", según el propio artista, que instó al público a "recordar que yo también soy un ser humano". “He pasado por muchos traumas y todavía me presento con amor después de cada obstáculo y momento difícil”, explicó en un programa de radio. "Siempre he sido un fénix y tus palabras y puntos de vista retorcidos no pueden lastimarme", aseguró. También matizó para sus detractores que “si mi expresión artística te mueve al odio y la ira, entonces eres a ti a quien le envío más amor. Si no quieres ser parte de Haus Of Thug, no estás obligado a emprender este viaje conmigo”.

Y es que casi desde el momento en el que se proclamó representante de Irlanda para Eurovisión, a Barbie Thug le han llovido las críticas. La más llamativa y que está levantando mucha polvareda, es la del sacerdote Declan McInerney, párroco de Eyrecourt, Clonfert y Meelick en Galway que en un sermón dijo sobre Bambie: "El pobre diablo no puede cantar ni bailar". Sobre su papel de representar a Irlanda en el Festival matizó que "estamos acabados como país": "¿Necesitamos ahora que alguien nos ponga en cara esta orientación para conseguir votos? Se refiere a que la artista se ha declarado abiertamente no binario. Declan McInerney continuó diciendo que en su opinión la RTE "no tiene esperanzas de que ninguno de nosotros pague la licencia de televisión con esa absoluta basura". Y matizó: “Nunca había visto tanta basura en toda mi vida".

En declaraciones a "The Opinionline" en el 96fm de Cork, el aliado LGBTQ+ de Cork Caz Koopman defendió a Bambi Thug y criticó la “falta de comprensión, compasión y educación que existe cuando se trata de nuestros hermanos LGBTQ+”. "Creo que es realmente triste que en 2024 todavía tengamos personas que quieran atacar a otras personas simplemente por existir", añadió Kaz. “Te garantizo que había personas en esa iglesia que no son binarias, que no son heterosexuales, y nuevamente escucharon el mensaje 'eres algo de lo que estar disgustado, eres algo de lo que avergonzarte, no estás bien , algo anda mal contigo. Eres tabú y debes mantenerlo en secreto".

"Quién es Bambie Thug"

Bambie Thug, nombre verdadero Bambie Ray Robinson, creció en Macroom Co. Cork con sus tres hermanas. Su madre, a quien Thug describe como “mi mayor campeona”, se quedó en casa con ellos mientras su padre, originario de Suecia, fabricaba piezas de metal y “no tenía ni una nota en la cabeza”. En su infancia no encontró muchos escollos a su condición: " Al crecer en un lugar pequeño, lo más lejos que podía llegar era decir que era diferente. Definitivamente quería ser el centro de atención. Quería imponerme, pero lo más cerca que estuve fue usar ropa marrón con medias rosas”.

A su consideración popular tampoco ayuda que se haya confesado amante de la brujería y que ella misma haya realizado brujería neopagana, particularmente magia de sigilos y manifestación, usando sangre para sus rituales.