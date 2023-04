Bárbara Rey: con ella llegó el escándalo

«Ella lo ha vivido en primera persona; es quien lo tiene que contar, y que se sepa de una vez lo que pasó». Esa es la valoración que hace José Manuel Parada sobre la vida de Bárbara Rey. Con el estreno de la serie «Cristo y Rey» como telón de fondo, Antena 3 estrena este miércoles a las 22:45 horas «Una vida Bárbara», pieza documental que intentará responder a todos los interrogantes sobre María Margarita García, el nombre real de la que fuera la mujer más deseada de España, disponible en Atresplayer Premium.

«Bárbara Rey es un personaje muy conocido de nuestro país y de nuestra televisión. Al trabajar junto a Good Mood para hacer ‘‘Cristo y Rey’’, la serie sobre su vida y la de Ángel Cristo, nos dimos cuenta de que la historia de esta mujer era impresionante y de que, aunque sepamos muchos aspectos de su vida porque ha sido objeto de muchas revistas y programas del corazón, todavía se desconocen detalles y sucesos que seguro van a dejar al espectador impresionado», cuenta a LA RAZÓN Montse García, directora de ficción de Atresmedia TV. Y es que no hablamos de un documental cualquiera, porque ya en el primer episodio se tocan los temas más candentes sobre su origen y llegada a Madrid y la explosión de su fama. Bajo el título, «De María a Bárbara», y durante 49 minutos y 33 segundos veremos un esbozo general de la joven a la que persigue el escándalo, como ella misma confesó, aclarando que «desde que nací me ha hecho mucho daño y también me ha beneficiado. Si hiciéramos una recopilación mi vida sería como la canción de Raphael: «Escándalo». Periodistas, actores y los dos hijos de Rey con Ángel Cristo, Sofía y Ángel, se sentarán frente a las cámaras para desterrar varios mitos. «El punto fuerte de ‘‘Una vida Bárbara’’ es que lo cuenta en primera persona la propia Bárbara. El equipo del documental grabó más de 20 horas con ella en su casa. Cuenta también con testimonios y entrevistas a muchos rostros famosos y personas de su entorno. Además, lo potente de la historia de Bárbara y la narrativa que tiene el documental, cómo te cuenta cada acontecimiento, hace que te quedes pegado a la pantalla», adelanta Montse García.

Con fama de «devorahombres y maléfica», la pieza nos aclara por boca de Sofía que «mi madre es una persona sensible, emocional, vulnerable, muy cariñosa, muy visceral, super protectora y sumisa con los hombres». Por eso mismo nos adelanta el productor Daniel Écija que veremos a "una imprevisible y sorprendente Barbara Rey". Sus primeros años en Totana, su viaje a Madrid huyendo de los malos tratos de su madre, sus primeros pinitos en el mundo del espectáculo y la noche de la capital, su matrimonio con el domador y el miedo que infundía en su familia, y hasta su relación con Juan Carlos I, todo tiene cabida en esta docuserie de cuatro episodios. Quién mejor que Bárbara Rey para negar lo que se ha dicho tantas veces, «que Adolfo Suárez me presentó al Rey; es falso».

En el primer episodio, con el título «De María a Bárbara», se deja claro cómo se convirtió en referencia de mujer luchadora y que hacía lo que quería, salvo al principio, cuando se enteró de que «el cariño nunca lo tuvimos en mi familia; mi madre no quería tenerme; hizo cosas para no tenerme». Todo derivó en un ambiente maligno: «Mi hermana y yo sufrimos maltrato psicológico. Mi madre, por su enfermedad no se controlaba». Incluso confiesa que su madre la quiso meter a monja. Un 28 de febrero de 1968 su padre la metió en un autobús rumbo a Madrid y todo cambió. Joaquín Prat se la encontró en un concurso de miss y ya le vaticinó el éxito total de su carrera. Y como no pudo ponerse ni Valenzuela ni Molina, Barbra Streissand y Fernando Rey le dieron la clave. Ya solo estaba a una llamada Real de la leyenda.