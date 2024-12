Benidorm 2025: Una selección elegante para una edición que promete

Ha comenzado la cuenta atrás del Benidorm Fest 2025, que supone la elección del representante español para el próximo Festival de la Canción de Eurovisión que tendrá lugar en Basilea, Suiza, entre el 13 y el 17 de mayo del año que viene. Este miércoles, Radio Televisión Española (RTVE) ha presentado los temas que llevarán los 16 participantes seleccionados a la cita alicantina del de 28 enero al 1 de febrero de 2025.

Hemos hablado con Javier Adrados, promotor musical y especialista en Eurovisión, que ha analizado las propuestas para calibrar las posibilidades y las apuestas españolas, antesala de nuestro seleccionado para la 69 edición de Eurovisión. En opinión del experto, «parece que TVE se ha vuelto a poner las pilas con esto tan bonito de Eurovisión», y con solo haber visto el planteamiento, «todo promete», y hace hincapié en que le parece que «la elegancia es lo que prima», independientemente de quien gane «(siempre tiene que haber ganador y perdedores, al igual que siempre hay opiniones y para gustos los colores)». Sí que es sincero (como siempre), en que tras una primera escucha, «no encuentro una canción con la que piense que vamos a estar en el top five», pero reconoce que «queda mucho por delante», y destaca la labor del Ente público: «Al igual que la cúpula del ente público en este sentido como Ana María Bordás y María Eizaguirre, que sin duda luchan y luchan por tratar de hacer ver a los (cada vez más), eurofans españoles, que ganar y soñar con un mundo mejor aún es posible».

Una vez en harina, sobre Lucas Bun y su canción «Te escribo en el cielo», Adrados cree que es un tema «hecho para el corazón y destinada al corazón. Sentimientos a flor de piel». Considera que el artista catalán «tiene una voz especial, aunque siendo honestos con la realidad no le deparo un buen futuro en el festival». Y matiza: «Si que lo puede tener en general, sin duda ha escrito algo en lo que muchísimas personas se pueden sentir identificados. Ahora estamos en tiempos navideños y parece que toca más aún. Lucas, puede que haya llegado para quedarse, pero tendrán que pasar y pasar más vida y más canciones. Enhorabuena Lucas por hacer algo tan bonito».

Para Melody y su «Esa diva», el productor musical incluso con sus mejores deseos explique que «Europa no va por estos lares tan previsibles, y si queremos ganar Eurovisión deberíamos tenerlos en cuenta». «Tiene todos los ingredientes a lo que ya desde niña nos ha acostumbrado. Claro que se merece lo mejor de la vida, sobre todo por trabajadora (la conocí siendo muy niña, y la acompañé a varios actos promocionales)».

De Lachispa le parece «una artistaza» con la canción «Hartita de Llorar» y aunque no aprueba la fórmula de fusión, sí que destaca que «está claro que llegará a la final. Lo que venga después, insisto, ya estará en ella». «Como buena flamenca lo destila por todos los poros de su piel. Si que es verdad que últimamente todas las apuestas que hemos querido llevar a Eurovisión fusionando este tipo de sonidos, realmente no han funcionado. LaChispa, tiene ante sí un futuro profesional, que seguro será maravilloso. Pienso que ya está en una buena línea de salida, ahora está en ella el como caminar. Ha acertado en presentarse a Benidorm Fest», explica Adrados.

Sobre la compositora Kuve, Adrados la menciona como «una de las artistas españolas, más potentes que tenemos en la actualidad», pero cree que «Loca xti», «su presentación a Benidorm Fest, es un arma de doble filo. Ojalá (y lo digo de corazón) ganara (que no lo creo), y ojalá ganara Eurovisión (que tampoco lo creo)». Aclara que «no puedo hablar de Kuve sin mirarla y escucharla con mucho y muy buen sentimiento. Lleva años intentándolo, y demostrando su gran capacidad para hacer canciones pop e interpretarlas de una forma original, suave y fresca a la vez. Apuestas como la suya son lo principal. Kuve es una mujer valiente y arriesgada, y con esto debería bastar».

«Grupos como K!ngdom, son los que verdaderamente me llaman la atención», dice nuestro experto, al que «Me gustas tú», le parece «una canción súper comercial y no solo eso, sino que su producción suena bastante bien», aunque adolecen de «esa magia que hay que tener para gustar». Sí que reconoce que «dan buenos pasos, pero imagino resulta muy difícil sobresalir en esta jungla», y cree que «la canción es elegante incluso en una pista de baile (pocas veces una canción nacional puede codearse en una pista de baile)».

«Nada nuevo en la ciudad», es la frase que usa ahora para hablar de J Kbello y su tema, «Vip»: «su camino puede que sean las redes sociales, pero confieso , en este camino yo ya me pierdo». DIce Adrados que «No sé si este tipo de éxitos son realmente palpables en la realidad. Joaquín Luqui (QEPD), hace muchos años me enseño a que apreciara, que lo grandioso de la música está en el público. Seguro que J kBello también tendrá un público que lo venere».

Para Henry Semler y «No lo ves», tiene palabras crípticas: «Me da la sensación que el talento de Henry es imprevisible. No todos los días sale un artista como él. Tiene todo eso que gusta a mucha parte del público, tanto mujeres como hombres. Dicen que todos los días salen cientos de miles de artistas al mundo, con lo cual es complicado llegar...».

No esconde Adrados a sus favoritos, y «La Pena» cantada por DeTeresa le parece «lo más». Cree que «puede que vuelva a hacer que la copla vuelva a tener su lugar en las listas de éxitos de nuestro país», y bromea: «Si yo fuera ella, trataría de tener un romance con un torero y sonar en una película de Almodóvar, me patearía todas, absolutamente todas las emisoras de radio de España y del mundo y cantaría en directo esta canción. Si yo fuera ella, no dudaría en pensar que todo puede estar al alcance de tu mano. Qué bonito es por Dios lo que ha hecho. Si yo fuera ella, trabajaría y trabajaría porque al final la suerte, estoy seguro, la va acompañar. Como no soy ella, me tengo que limitar a darle las gracias. Gracias DeTeresa.».

La apuesta de David Alfonso y «Amor Barato», es claramente un «no lo veo», porque «esto está ya muy visto». Pero Adrados reconoce que a veces se equivoca: «Su tocayo Civera ya existió. Que sí que ya son nuevos tiempos, que ya es otra generación, pero chico que todo esto está ya muy visto. Buena voz tienes. Igual la apuesta en escena nos deja a todos boquiabiertos y me tengo que desdecir».

Encara el especialista en Eurovisión los últimos siete de la lista descartando a Daniela Blasco y su canción «Uh nana»: «Chanel, solo hay una, y lo que pasó con Chanel, solo pasa una vez». Al igual que aparta a Chica Sobresalto, aunque su título, «Mala Feminista», le sorprende, afirmando que «este tipo de mensajes ya están muy vistos en general. Desde mi punto de vista, aún queda mucho por hacer y mucho por "igualar", pero un buen acierto sería que las nuevas generaciones no hagan este tipo de alegatos que resultan ya banales. Ni un paso atrás. Eso sí, el pantallazo en una televisión nacional ya has conseguido».

Sin embargo valora que la siguiente, Celine Van Heel «tiene algo que la hace internacional» interpretando «La Casa» y lo considera «otra de las grandes perlas que nos deparaba» la selección del Benidorm Fest: «Quizás sepa que es lo que mejor le va a su voz y su personalidad, pero sin duda ha acertado. Veamos pues».

«Carla Frigo amenaza con ser la Diva Gay de los próximos años», dice Adrados sobre su «Bésame» le augura «muchos éxitos» y del festival «va a salir airosa». Avala «su firmeza en las fotos, su forma de vestir y su forma de cantar (parece que está dando órdenes), le van a hacer cosechar muchos éxitos en su vida. Benidorm Fest es la primera de muchas pruebas que va a tener. Se echaba de menos artistas como ella».

Cerrando filas explica que Sonia y Selena con su «Reinas», «me encantan!!», porque aseguran « buena fiesta y verbena»: "Sonia y Selena, tuvieron la capacidad de hacer felices a millones de personas, y de realizar una canción que ha quedad para siempre en la retina de la gente y sobre todo y por encima de todo en toda buena fiesta y verbena que se precie. Que a nadie se le olvide que tanto Benidorm Fest como Eurovisión, son verbenas totales. Con esta apuesta también se favorece al edadismo, que tan de moda está. Siempre jóvenes como rezaba aquella canción. Ellas han sido las Reinas y en este campo lo serán por y para siempre. Que Dios salve a las Reinas".

Le gusta mucho al experto Mawot y el tema «Raggio di sole», canción con letra en italiano: «Este idioma siempre ha tenido mucho éxito en Europa» y tiene el artista «una voz impresionante que recuerda a los grandes clásicos como Sergio Dalma, o incluso Sandro Giacobbe»: «Bienvenido al mainstreen Mawot».

El título de Mel Ömana, «I´m Queen», le parece a Adrados una «osadía», que no entiende «esta intención en la que tienden a cantar letras maravillosas en un “idioma”, que lo hace menos musical. ¿No crees que sería mucho más moderna la canción, si el castellano estuviera interpretado al 100%?. Además el autotune ya es de otro siglo». Guarden esta porra, que el maestro sabe.