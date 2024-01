Benidorm Fest / Miss Caffeína: «Da un poco igual no ganar; la experiencia y exposición; es todo positivo»

La banda madrileña de rock indie alternativa Miss Caffeína se formó en 2006 y rápidamente se viralizaron haciendo de las redes sociales su propia industria. Ahora se presentan al Benidorm Fest con su canción «Bla, bla, bla», habla sobre el mundo hiperconectado actual, en el que todo el mundo, desde las redes sociales hasta la gente de nuestro entorno, tiene una opinión sobre cualquier tema y siente que lo debe expresar.

Enhorabuena a Alberto Jiménez por el Premio Fernando de Rojas de las artes y las letras.

Gracias. Me intentaron llamar, pero como ahora vamos a tope de un lado para otro no lo escuché y me he enterado por una publicación. Tengo que hablar ahora para ver si puedo de alguna manera ir a recogerlo, mandar un video o mandar a alguien para que lo recoja por mí. Pero me ha hecho muchísima ilusión la verdad. Y que me lo den en mi ciudad. Últimamente, en los últimos años, como que estoy sintiendo mucho reconocimiento y eso es muy bonito.

Nuestro experto Javier Adrados escribió: «No sé si es buena idea, con todo el cariño, que un grupo con su trayectoria se ofrezcan a estos concursos».

Muy sincero, como siempre. Creo que este concepto ha cambiado bastante con las últimas ediciones del Benidorm fest. Hemos podido ver a artistas consagrados o que vienen de sitios bastante diferentes a lo que solía ser el mundo de Eurovisión. La gente lo ha recibido muy bien y de hecho han sido como los más aplaudidos. Igual nosotros también podíamos tener ese concepto hace tiempo, de un sitio donde la gente va a terminar su carrera o donde va a reactivar su carrera, pero creo que el Benidorm Fest ha cambiado eso.

En su momento dijisteis que no ibais «por cómo somos, por el concepto de competir y por meterte en un sitio donde hay muchísima gente opinando y tiene un fandom fortísimo»

Sí, seguimos pensando todo eso. Pero esta vez estamos preparados para ello: para el fandom, para la competición. También nos ha cambiado mucho el concepto de del tema de competir cuando hemos conocido al resto de participantes. Lo que se vive allí. Y también una cosa a tener en cuenta es que Varry Brava, que son el grupo con el que más hemos compartido en la música, experiencias y de todo (hemos compartido dos giras), han participado, se lo han pasado genial, han vivido una cosa bastante diferente a lo que se puede ver por fuera y nos han transmitido un concepto que nos atrae bastante.

Tanto Rayden como Varry Brava que os animaron a presentaros, no ganaron el Benidorm Fest.

Nadie tiene el concepto de que lo importante sea ganar o quedar de los tres primeros. Es más, lo que a nosotros nos ha transmitido Varry Brava es vivir la experiencia a tope y disfrutarlo porque se pasa súper rápido y al final es una tesitura en la que nosotros no hemos estado: no en un programa de televisión que tiene su parte de concurso y de exposición de otro tipo que es muy especial de vivir. Además, la organización se cuida mucho de que para nosotros también sea emocionante. Nos lo transmite y así lo vivimos. Eso sí, también te digo, creo que da un poco igual no ganar. Al final vivir la experiencia y la exposición que te supone el Benidorm Fest es todo positivo.

¿Quién es el más eurofan?

Yo –dice Alberto–. Ahora el concepto de eurofan ha cambiado un poco, porque hemos conocido desde dentro lo que es ser eurofan. La pasión que hay en todos los datos que tienes que saber y lo dispuesto que tienes que estar a viajar a otros países y todo esto. Entonces, yo no me considero fan de esa de esa forma, pero sí que veo Eurovisión e intento quedar con los amigos, hacemos rankings y lo disfrutamos.

¿Qué aporta vuestro tema «Bla, bla, bla» a los que no os conocen?

Creo que es como una especie de puerta a descubrir nuestra música. Es un tema que no está muy alejado de cosas que hemos hecho antes o de discos que hemos hecho antes, pero con una visión un poco más Benidorm Fest. Relajarse un poco, pero también recordar cosas que hemos hecho. Creo que puede ser una buena carta de aceptación para aquellos que no sabían de nosotros o no les habíamos provocado interés y. Al final es un tema muy pop, un tema de electrónica. Entonces yo creo que tiene accesibilidad bastante.

Entre un tema ganador y uno viral, ¿dónde encaja «Bla bla bla»?

No lo sé, porque además en este momento todavía tiene que suceder el Benidorm Fest para que se sepa cuál es el alcance real de la canción. Porque cambia mucho el concepto. Todos los ranking que se están haciendo ahora, están basados solo exclusivamente en la canción, pero también tiene que haber una puesta en escena que lo puede cambiar todo y que ha pasado bastantes veces en el Benidorm.Entonces no sabemos. Pero bueno, por ahora para nosotros, si nos ceñimos a lo que recibimos y estrictamente a las escuchas, es un tema que está funcionando súper bien.

¿Tenéis favoritos?

Hay algunas con las que nos sentimos muy identificados en lo musical y hay otras que nos parecen como muy buenos temas para ir a Eurovisión. Y luego hay otros que nos parecen como súper bonitos. Te diría que a mí Sofía Coll, «Here to Say», me parece un tema muy guay para Eurovisión. El de Yoli Saa es precioso y el de Nebulossa es un hit. Pero nuestros gustos van cambiando cada semana.