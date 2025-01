Blanca Romero evita un drama en directo

La cocina más extrema de la televisión volvió a hervir con emociones intensas en el tercer episodio de “Next Level Chef” en Telecinco. Este programa no solo pone a prueba el talento culinario, sino también la fortaleza emocional de sus participantes, como quedó demostrado cuando Jurgi estuvo a punto de abandonar la competición por completo. “No puedo más, no duermo y me siento al límite”, confesó el aspirante, dejando a todos perplejos.

Sin embargo, Blanca Romero no dudó en intervenir. La actriz y mentora mostró su lado más humano al consolar a Jurgi, compartiendo su propia experiencia de superar momentos difíciles. “Yo tampoco sabía cómo enfrentarme a esto al principio, pero aquí estoy. Si yo puedo, tú también puedes”, le dijo, logrando que el joven chef decidiera continuar. Apoyado por sus compañeros y con renovadas fuerzas, Jurgi terminó sorprendiendo a los jueces con uno de los mejores platos de la noche.

El episodio estuvo cargado de acción desde el primer reto, donde los concursantes tuvieron que demostrar precisión en cortes básicos como juliana, brunoise y concassé, enfrentándose a un cronómetro implacable. Pero la tensión subió aún más en el segundo desafío: preparar un postre sin azúcar. Este reto no solo desató la creatividad de los participantes, sino también los conflictos, como la pelea entre Bruno y Alberto por un edulcorante, que estuvo a punto de acabar en desastre.

El plato fuerte llegó con el tercer desafío, donde los concursantes debían preparar una receta libre con cerdo bajo la mirada del chef invitado Toño Pérez. La presión era palpable, especialmente para el equipo de Marcos, que enfrentaba una situación crítica tras haber perdido ya a varios integrantes. Al final, Carmen no logró convencer a los jueces con su plato y se convirtió en la tercera expulsada del programa.

El adiós de Carmen dejó al equipo de Marcos en la cuerda floja y al chef visiblemente afectado. “Es muy difícil seguir perdiendo miembros de mi equipo, pero esto es parte del proceso”, comentó con resignación. Mientras tanto, otros equipos celebraron sus victorias, fortaleciendo sus estrategias para los próximos retos.

Con tres programas emitidos, “Next Level Chef” sigue destacando por su combinación de alta cocina, rivalidades y momentos personales que conectan con la audiencia. A medida que se intensifica la competencia, queda claro que el camino hacia la cima no será fácil, pero estará lleno de emociones, aprendizajes y giros inesperados.