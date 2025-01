Telecinco anuncia un importante cambio para resucitar 'Next Level Chef'

Cuando algo no funciona, cámbialo. La apuesta culinaria de Telecinco, 'Next Level Chef', no ha logrado conquistar a la audiencia en sus dos primeras entregas, lo que ha llevado a la cadena a tomar decisiones drásticas. Tras obtener un modesto 6% de share en su debut y desplomarse a un 5,2% en su segunda emisión, Mediaset ha optado por retrasar su horario de inicio a las 23:00 horas, alejándolo del prime time habitual. La nueva estrategia busca evitar el enfrentamiento directo con programas líderes en esa franja, como 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3 y 'La Revuelta' en La 1 . Esta decisión ha sido confirmada oficialmente por Telecinco el lunes por la mañana, después de anunciar inicialmente el programa en su horario habitual de las 22:00 horas.

El formato, presentado por Blanca Romero, debutó el pasado 8 de enero con una audiencia inicial de 8,1% en su tramo principal, pero la caída progresiva en las cifras ha obligado a Telecinco a tomar medidas para intentar salvar el proyecto. La nueva programación hará que el programa termine cerca de las 2:00 horas de la madrugada, alargando así la franja de late night y buscando mejorar el porcentaje de audiencia, aunque a costa de reducir el número de espectadores totales. Ante esta situación Blanca Romero, consciente del panorama competitivo en el horario de acceso al prime time, comentó en una entrevista reciente que competir con programas tan consolidados era un "suicidio televisivo". Esto refleja la dificultad de consolidar una nueva propuesta frente a formatos establecidos y consolidados.

Para cubrir el espacio entre las 22:00 horas y las 23:00 horas, Telecinco ha optado por emitir un 'Última hora' de 'GH Dúo 3', un resumen de lo ocurrido en el reality que actualmente presenta Carlos Sobera e Ion Aramendi. Esta decisión pretende aprovechar el tirón del reality para atraer a la audiencia y preparar el terreno para la emisión de 'Next Level Chef'. La reestructuración del horario busca también maquillar los datos de share, una práctica que Mediaset ha implementado en otros programas, como sus realities, al fragmentar las emisiones para mejorar los números globales. Sin embargo, el cambio podría alejar aún más al público que sigue el programa, al emitirlo en un horario menos accesible. Lo que sí está claro es que el futuro de 'Next Level Chef' dependerá ahora de la respuesta de los espectadores a esta nueva estrategia, de no mejorar el programa culinario podría decir antes de tiempo adiós como ya hicieron otros programas como 'Cuentos Chinos' o 'Babylon Show'. Mientras tanto, Telecinco continúa buscando fórmulas desesperadas para competir en una franja horaria dominada por formatos consolidados y de alta competencia del resto de competidores: Atresmedia y RTVE.