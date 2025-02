Caos en “Bake Off”: robo de ingredientes, trampas y lágrimas en una noche desastrosa

La última entrega de “Bake Off: Famosos al horno” en La 1 de RTVE tuvo de todo: tensión en la cocina, ingredientes extraviados, un postre quemado, una inesperada llamada a Belén Esteban y el adiós de dos concursantes. La competencia subió de nivel con un tercer reto que puso a prueba a los participantes y dejó momentos que no pasaron desapercibidos.

En la primera prueba, los concursantes debían hornear una cookie gigante, con el añadido de que Damián Betular, uno de los jueces, es un experto mundial en este tipo de postres. Mario Marzo sorprendió con un relleno "magnífico y arriesgado", mientras que Víctor Sandoval convenció con una masa "rica pero fea". En cambio, Isabel Gemio se pasó con el chocolate y Nagore Robles abusó del limón.

El siguiente desafío fue aún más caótico. Los aspirantes tuvieron que replicar los emblemáticos pasteles de Belém con la dificultad de recibir la receta a toda velocidad de la voz de Antonio Lobato, quien narró los ingredientes como si estuviera retransmitiendo una carrera de Fórmula 1. En plena confusión, Víctor Sandoval decidió recurrir a una fuente poco ortodoxa: llamó en directo a Belén Esteban. “Si son pasteles de Belém, tú te lo tienes que saber”, bromeó, aunque la colaboradora no pudo ayudarle.

Tras el vértigo de la prueba técnica, llegó el reto fantasía con la elaboración de una tarta arcoíris. Pero el caos se apoderó de la carpa cuando Isabel Gemio, después de quemar su bizcocho, terminó usando ingredientes ajenos. En la confusión, varias elaboraciones quedaron mezcladas y Mario Marzo vio cómo su tarta sufría modificaciones inesperadas. Al final, Benita recibió un 10 del jurado por su “perfecta” tarta de colores, mientras que el desastre de Gemio la colocó en la cuerda floja.

Después de las deliberaciones, Carmen Morales fue nombrada pastelera estrella por primera vez, un reconocimiento que recibió emocionada. En el lado opuesto, Isabel Gemio y Víctor Sandoval fueron los candidatos a la expulsión, pero finalmente fue la presentadora extremeña quien tuvo que despedirse del concurso. "Lo he disfrutado, lo he sufrido, me ha enseñado que a veces hay que arriesgar", reflexionó antes de marcharse.

El programa también tuvo otra despedida: Garbiñe Muguruza, que había reemplazado temporalmente a Pol Espargaró, abandonó la competición, ya que el piloto de MotoGP regresará en la próxima entrega. Pero la expulsión de Gemio fue la que dejó más huella en el equipo. Paula Vázquez, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al despedirse de una de las grandes figuras de la televisión española: "Poder estar en pantalla con una grande como tú de la comunicación es un orgullo para mí".

Con una mezcla de emociones, polémica y tensión, “Bake Off” sigue demostrando que su receta combina perfectamente drama, humor y grandes momentos televisivos.