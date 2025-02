Paula Gonu no se corta y habla sin tapujos sobre "Bake Off"

En estos momentos, TVE está emitiendo el reallity show de cocina denominado "Bake Off" presentado por Paula Vázquez. De hecho, en el programa emitido esta semana pudimos ver la expulsión de Mark Vanderloo de esta edición y la sorprendente llegada en forma de sustitución de la extenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza.

Por otro lado, debemos recordar que este producto antes se emitía en Prime Video y una de sus antiguas participantes (Paula Gonu) ha comentado sin filtros algunos de los sucesos que se produjeron durante su grabación en el año 2021. Estas declaraciones de la influencer sobre el programa de repostería las ha hecho en el podcast Zeta Gaming.

"Bake Off: Famosos al horno"

Según explica la protagonista, que fue una de las concursantes de la edición de "Bake Off: Famosos al horno", "lo que estaba pactado era que en el primer programa se fuera Esperanza Aguirre, no yo". Además, puntualiza: "Esto es una cosa que voy a explicar, pero que yo no sé cómo funciona, pero es lo que a mí me dijeron. Está todo bastante esquematizado. Cuando a mí me dicen que soy la expulsada, hay un parón de dos horas de descanso y luego grabamos cómo me expulsan. Pero yo ya sabía que soy la expulsada, todos los sabíamos".

De hecho, la influencer catalana pone en duda el motivo real de su expulsión: "A todos les había extrañado mi expulsión ya que el postre que yo había hecho estaba bien. En mi cabeza, pensé: Joe, sí que lo ha tenido que hacer bien la gente". Igualmente, quiso mostrar cuáles fueron sus emociones ante este suceso: "Duré un capítulo y yo me frustré un montón".

¿Está todo pactado?

Siguiendo en esta línea, Paula Gonu quiso incidir en sus sentimientos al recibir la noticia: "Sinceramente, soy muy poco competitiva, me encanta hacer los juegos para pasármelo bien, pero una cosa es no ser competitiva y otra es algo que tiene que ver con tu trabajo. Mola llegar hasta el final por dar una buena imagen de no ser imbécil".

Por otro lado, no dudó en desvelar algunas interioridades del concurso que en ese momento se emitía en Prime Video: "De repente, me empezaron a decir un montón de concursantes que cuántos capítulos había firmado yo. Yo dije que ninguno y ellos me dijeron que o yo era imbécil o la persona que me había hecho el contrato era imbécil porque allí todos habían firmado un mínimo de capítulos".

"Yo pensé: soy la única influencer de todo el grupo, aunque a niveles redes y números soy la más relevante. Por el precio de un capítulo se van a llevar toda la promoción del programa por mi parte. La tele es otra cosa", finalizó Paula Gonu sobre este asunto.