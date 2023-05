Las cariñosas palabras, fuera de plató, de Lara Álvarez hacia Laura Madrueño

‘Supervivientes 2023’ regaló en su pasada gala la expulsión no definitiva de Raquel Arias la cual puede volver a optar a concursar con la condición de estar sola una semana sin ser vista por sus, todavía, compañeros. Además de este concursante secreto, el programa, que está presentado por Carlos Sobera, quiso saber cómo se encontraban Adara y Asraf tras romper su amistad.

La madrileña aseguró estar totalmente decepcionada afirmando que Beno manipula y tergiversa las conversaciones. El míster por su parte alegó haber intentado solucionar sus conflictos con la modelo en varias ocasiones además de confesar que siente que esta le ha faltado el respeto, especialmente al llamarlo víctima.

Aunque ambos concursantes no parece que vayan a enterrar el hacha de guerra, el protagonismo se lo llevó Lara Álvarez. La que fuese presentadora del reality de Telecinco desde Honduras, volvió a pisar el plató de Mediaset para hablar del nuevo proyecto que va a presentar. La presentadora también quiso confesar que le supone a ella ‘Supervivientes’.

‘’Han sido 8 años. He tenido momentos profesionales de todo tipo pero también personales. Al fin y al cabo son cuatro meses fuera de casa y ver a Laura ahí, me ha trasladado al momento de calor, apoyo a los concursantes, de ser un poco la persona que tienen allí como contacto del exterior…’’, decía emocionada a la vez que afirmaba que el equipo que trabaja en ‘Supervivientes’ desde Honduras es su familia pase el tiempo que pase.

Álvarez además de dejar claro que no iría como concursante debido a la gran valentía que requiere, ha confesado lo duro que le es ver el reality desde casa. ‘’Me cuesta mucho ver ‘Supervivientes’ todavía, voy poco a poco porque es como el corazón dividido: muchos años viviendo emociones y por otro lado una evolución’’, concluía no sin antes dedicarle unas palabras a Laura Madrueño, su sustituta a partir de esta edición de 2023.’’Laura es la mejor representación de ese equipo de 180 personas por sus ganas, su ilusión, por su carisma, por como está haciendo las cosas, el mejor apoyo a esos concursantes que cada año sorprenden’’.