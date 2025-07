Carlos Alsina firma su temporada más rotunda

Carlos Alsina ha cerrado una temporada que difícilmente podrá olvidar. No solo ha batido sus propios récords de audiencia al frente de “Más de uno” en Onda Cero —con 1.638.000 oyentes diarios, la mejor cifra de su carrera—, sino que ha llevado a la cadena a su registro más alto en la última década: 2.231.000 oyentes al día. Todo, con un modelo de radio que no grita, que no se entrega al eslogan fácil y que apuesta por el análisis, la cercanía y la independencia. Alsina no se ha limitado a informar: ha marcado agenda, ha tocado la realidad y la ha transformado en palabra.

Su influencia ha traspasado las ondas. El monólogo de las ocho de la mañana ha sumado casi dos millones de reproducciones en plataformas de audio durante el año. En TikTok ha superado los 20 millones de visualizaciones y en YouTube alcanza los 5,6 millones de reproducciones mensuales. Una prueba de que su manera de comunicar —precisa, narrativa, crítica y profundamente personal— ha encontrado eco en todos los formatos, y en todos los públicos. La radio, con él, también es contenido viral.

Pero si algo ha definido esta temporada es el modo en que Alsina se ha desplazado hacia la noticia. Cubrió la DANA de Valencia desde el terreno, escuchando a vecinos, voluntarios, bomberos y a los propios reyes, sin filtro ni decorado. Instaló su estudio en calles anegadas de L’Horta Sud, acompañó el regreso a la rutina en colegios, bares y comercios, y hasta escribió una ficción navideña ambientada allí, “Cómo brillaba”, con actrices valencianas. Fue la radio del lodo, de la reconstrucción, del paso a paso. Un micrófono útil, sin épica, pero con memoria.

En esa misma línea, narró el apagón eléctrico que dejó a oscuras a toda la península desde cinco minutos después del corte hasta la recuperación total del suministro. Y cuando falleció el papa Francisco, trasladó su equipo al Vaticano para cubrir en directo el cónclave y la llegada de León XIV, con el estilo de quien no necesita plató para contar lo que importa. Entre medias, celebró los diez años de “Más de uno” con una gala en el Teatro Pavón, una emisión en autobús por Madrid y un programa con orquesta sinfónica desde el Conservatorio Reina Sofía.

Además de periodista, Alsina ha vuelto a ejercer de autor. Estrenó el podcast “Guerra en las ondas”, un thriller documental sobre el nacimiento de la radio en España, y mantuvo su cita semanal con la ficción sonora en el Gran Teatro Luis del Olmo. Todo sin dejar de entrevistar a los protagonistas de la política española: desde ministros hasta presidentes autonómicos, pasando por líderes de la oposición y ex jefes de gobierno. Sus entrevistas no solo informan: condicionan el debate público. Y eso no es algo que se improvise.

A este ritmo solo le faltaba el reconocimiento, y también ha llegado. Alsina ha recibido el Premio Luca de Tena por su forma de desgranar la actualidad con monólogos certeros y entrevistas que incomodan sin gritar. Y se ha llevado el Premio Ondas por la brillante recreación sonora de “El asesinato de Kennedy… 60 años después”. A estas alturas, ya no se trata solo de cifras o premios. Se trata de una forma de hacer radio que pisa la calle, respira contexto y no se esconde. Esta temporada, Carlos Alsina ha demostrado que sigue siendo imprescindible.